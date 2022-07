Piloto de avión fotografió en el Atlántico un misterioso resplandor rojo





25/07/2022 - 19:18:48

Infobae.- Un misterioso resplandor rojo fotografiado por un piloto, cuya identidad no fue revelada, mientras sobrevolaba el océano Atlántico generó un sinfín de teorías y comparaciones en las redes sociales. Las imágenes, tomadas el pasado 22 de julio, fueron publicadas en la red social Reddit, con el propósito de encontrar una explicación a semejante resplandor. La publicación, incluso, estaba acompañada con un texto en el que el piloto aseguraba que “nunca había visto nada parecido”. La divulgación de las imágenes, que muestran unas manchas de color rojo intenso, provocó un extenso ida y vuelta entre los usuarios de las redes sociales. Rápidamente muchas personas hicieron una curiosa comparación con la exitosa serie de Netflix, Stranger Things. En la cuarta temporada de la serie se abre un portal en el Lago de los Enamorados de Hawkins. “Dustin está tratando de abrir un portal al revés, es literalmente una puerta de agua”, escribió un usuario de Reddit, refiriéndose a una de las escenas. Esa puerta de agua es un portal submarino al universo paralelo de pesadilla, el “Upside Down”. También hubo quienes especularon que el resplandor rojo podría significar el fin de los días. “Son las fosas del infierno que te están mirando”, comentó un usuario. Sin embargo, la teoría que más adeptos cosechó es la que indica que podría tratarse de un barco de pesca, que usualmente utilizan grandes paneles de luces LED rojas para atraer a los bancos de peces saurios. Esos enormes pesqueros utilizan cientos de luces LED en los perímetros de la nave, lo que permite recoger fácilmente a los peces en las redes. Si bien se ve con más frecuencia en el océano Pacífico, el saurio del Atlántico se encuentra desde el Golfo de San Lorenzo (Canadá) hasta las Bermudas. A pesar de que este tipo de barcos suelen utilizar luces LED, debido a su mayor eficiencia y menor peso, algunos usan lo que se conoce como la descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Su intenso brillo a través de las nubes sugiere el uso de HID, lo que explicaría el volumen de luz que se escapa hacia arriba en las fotos. Los peces saurio se sienten atraídos por las luces brillantes y rojas. Por eso las naves de gran tamaño son capaces de atraer a miles de peces. No obstante, sin una inspección más detallada, no se puede saber con certeza de qué se trata el misterioso resplandor rojo. Según consigna Daily Mail, hasta el momento el piloto ha permanecido en el anonimato y no hay indicios de a qué altura volaba o en qué lugar del Atlántico vio la misteriosa escena. No es la primera vez que un piloto vive una experiencia semejante. El diario británico recuerda que en 2014 el piloto holandés JPC van Heijst contó que él y su copiloto volaron sobre nubes brillantes al sur de la península rusa de Kamchatka a las cinco horas de un vuelo de 10 horas, desde Hong Kong a Anchorage, Alaska, en un Boeing 747-8. En ese entonces Van Heijst comentó que vieron un intenso destello de luz como un rayo, dirigido verticalmente hacia arriba, al que siguió un brillo rojo y naranja intenso 20 minutos después. La experiencia lo dejó perturbado porque no tenía ninguna explicación, ya que ese día no había tormentas en su ruta ni en el radar meteorológico, lo que sugería que el rayo no se había originado en una tormenta, y el resplandor posterior también era un misterio.