Johnny vs. Amber: Llega a Latinoaméricavel documental más esperado





25/07/2022 - 15:32:50

Infobae.- Johnny vs. Amber es un documental de dos partes que se podrá ver en Discovery. Gracias a este los televidentes volverán a ser testigos de una de las batallas legales más públicas y ampliamente reportadas de la última década: las acusaciones de abuso doméstico que se generaron entre el actor de Piratas del Caribe, Johnny Deep, y su exesposa, la también actriz Amber Heard. La relación entre Amber y Johnny fue foco de todos los medios de comunicación alrededor del mundo y, por eso, Discovery Plus decidió realizar una docuserie relatando el conflicto entre los actores. La primera parte de este informe se lanzó en diciembre de 2021 y se convirtió en uno de los títulos más buscados dentro de la plataforma. Exploró el juicio por difamación que enfrentó Depp en el año 2020 en el Tribunal Superior del Reino Unido. “Desde que se estrenó en diciembre del año pasado, Johnny vs. Amber ha sido uno de los títulos más exitosos”, afirmó Clare Laycock, vicepresidenta de planificación e información, y jefa de entretenimiento de Warner Bros Discovery en Reino Unido. Ahora tendremos la posibilidad de verlo a través de Discovery en dos emisiones a partir del 30 de julio en América Latina. A lo largo de los dos episodios de este documental se presentarán entrevistas detalladas y exclusivas con los abogados que representaron ambas partes en ese juicio, David Sherborne y Sasha Wass QC, mientras volvían a examinar el caso que se debatía tanto en los tribunales legales como a través de la opinión pública. Este caso terminó en un veredicto en la corte contra Depp (luego vino el juicio en Virginia sobre la nota de Amber al Washington Post, en la que salió victorioso el actor). Pero esta docuserie examina la amplia evidencia utilizada a lo largo de los procedimientos judiciales en el Reino Unido, incluidas secuencias de video, fotografías, mensajes de texto y grabaciones de audio realizadas por la propia pareja, para proporcionar un análisis único de lo que realmente sucedió detrás de los titulares y explorar la enorme importancia del complejo tema del abuso doméstico. Así mismo, se está preparando una especie de segunda parte de Johnny vs. Amber, en la que se abarcará el último litigio en el que se terminó de librar de culpa y cargo a Depp. Para esta nueva entrega se sumarán dos testimonios muy valiosos y que seguramente aportarán datos relevantes en la investigación. Se trata de Camille Vasquez y Benjamin G. Chew, los abogados de Johnny Depp durante el juicio por difamación que afrontó. Ambos letrados contarán en primera persona cómo atravesaron el proceso. También se estima que formarán parte de algún episodio los abogados de Heard. La secuela tomará como punto central el último juicio por difamación en el condado de Fairfax, Virginia. En cada episodio se relatarán los argumentos de los equipos legales, así como también los testimonios de familiares, testigos y amigos de los actores. Un caso que marcó la sociedad y también la industria del cine de Hollywood, que apresuradamente y sin una sentencia de la justicia, decidió cancelar a Johnny Depp y colocarlo en la lista negra. El actor fue eliminado de sus grandes proyectos, como por ejemplo de la última Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore y la posibilidad de volver a interpretar su mítico personaje del Capitán Sparrow en una nueva Piratas del Caribe.