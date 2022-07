En imágenes: Cómo se ve el Sol desde cada planeta





El Sol como lo han conocido los seres humanos y su percepción desde el comienzo de los tiempos, siempre ha dependido de las condiciones que ha brindado el planeta Tierra para que haya vida desarrollada como lo son todos los seres vivos, humanos, perros, delfines, árboles, flores, abejas, etc. Sin embargo, desde hace unos años específicamente cuando comenzaron los avances tecnológicos en materia de astronomía, se conoció que el Sol brilla de una manera diferente en cada lugar del sistema solar, y así mismo su tamaño cambia. Es decir, que mientras en la Tierra esta estrella da calor e iluminación suficiente para poder vivir, en Venus que está mucho más cercano de este cuerpo celeste, las temperaturas podrían ser infernales y contrariamente, los rayos solares no alcanzarían a sacar de la penumbra ni de las temperaturas bajo cero a Plutón, el planeta más alejado del sistema. Con lo anterior, definitivamente saber cómo se ve el sol desde cada planeta, es una inquietud que invade a los apasionados de la ciencia y la astronomía, y para esta pregunta el ilustrador, Ron Miller, se ha dedicado a crear con programas de computador la apariencia de la superficie de cada planeta durante el día, pero además en su sitio web se pueden visualizar otro tipo de imágenes que ayudan a hacerse una idea de lo hay allá afuera. Como muchos se podrán imaginar si no se han olvidado las clases de ciencia del colegio, entre más lejos estén los planetas del Sol menor influencia tiene sobre ellos, y por ellos es que la Tierra que mantiene una distancia adecuada es el lugar más cómodo para observar y sentir el sol, pues Venus muy seguramente será un horno lleno de volcanes activos dispuestos a inundar con lava todo a su paso, y en Neptuno aunque se logre divisar la estrella entre sus satélites, el frío será más intenso que incluso en la Antártida.



Mercurio Al ser el planeta más cercano al sol, muy seguramente se verá de gran tamaño, además de día las temperaturas son extremas y de noche muy bajas.



Venus Este es el segundo planeta en línea y por ende las temperaturas también son muy altas, sin embargo, su atmósfera hace que las nubes sean demasiado densas y el sol no se alcance a ver.

Tierra El ilustrador regala una imagen del sol desde la tierra en medio de un eclipse. Marte Aunque este es un planeta inhóspito, el sol brilla de una manera similar a como lo hace en la tierra, tal vez por eso es que Tesla quiere colonizarlo. Júpiter En medio de una suposición, este tal vez sea de los planetas más imposibles para habitar, pues es un gran gaseoso, y por ello guardando algo de lógica, Ron imaginó la vista del sol pero desde su luna, Europa.



Saturno La tecnología humana aún no es lo suficientemente desarrollada como para enviar una nave tripulada a este planeta, pero de acuerdo a lo relatado por científicos, el ilustrador recreó la imagen que se tendría del sol desde Saturno.



Urano Esta ilustración está ambientada en Ariel, el satélite natural de Urano, que si no fuera por se ve de puede ver de fondo en la imagen, se llegaría a pensar que se trata de algún paisaje nocturno de Canadá en invierno. En este caso, la representación también se ha hecho desde una luna porque el planeta es gaseso, por lo que no cuenta con una superficie firme como la tierra.



Neptuno En Neptuno ya se puede apreciar la baja influencia del sol, al menos para iluminar.



Plutón Es considerado por la comunidad científica como una planeta enano porque, es el más alejado del sol y por ende las temperaturas bajo cero son extremas.