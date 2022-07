Tiroteo múltiple en Canadá: La policía reportó disparos, varios heridos y un detenido en Vancouver





25/07/2022 - 13:15:59

Infobae.- La policía confirmó la detención del sospechoso de un tiroteo ocurrido el lunes en el centro de una ciudad cercana a Vancouver, al oeste de Canadá. Los “múltiples disparos” dejaron “varias víctimas”, informó a la AFP Rebecca Parslow, portavoz del cuerpo policial de Canadá en Langley, aunque no precisó el número ni si las personas afectadas habían muerto. Otro portavoz de la policía dijo que se habían traído investigadores del equipo integrado de investigación de homicidios y delitos mayores de Lower Mainland. Parslow aseguró que la policía detuvo a un sospechoso e investiga si puede haber más involucrados. Según los medios de comunicación canadienses, el hombre podría haber perpetrado un ataque deliberado contra las personas sin hogar de la ciudad. Alrededor de las 06:15 hora local (13:15 GMT) se emitió una alerta pública en la que se mencionaban “varias escenas del crimen en el centro de Langley”, una ciudad de 130.000 habitantes en la Columbia Británica, unos 40 kilómetros al sureste de Vancouver. Las autoridades indicaron en el mensaje que tuvieron una “interacción con un sospechoso, pero no saben en este momento si hubo otros involucrados”. Una hora más tarde se envió una segunda alerta en la que se explicaba que el sospechoso “ya no era una amenaza” y se instaba a la ciudadanía a mantenerse igualmente alejada. La alerta inicial describía a un hombre caucásico con pelo oscuro, vestido con un mono marrón y una camiseta azul y verde con un logotipo rojo en la manga derecha. Los tiroteos masivos son menos comunes en Canadá que en los Estados Unidos. El ataque con armas de fuego más mortífero en la historia de Canadá ocurrió en 2020 cuando un hombre disfrazado de oficial de policía disparó a personas en sus hogares y prendió fuego en toda la provincia de Nueva Escocia, matando a 22 personas. El país revisó sus leyes de control de armas después de que un atacante llamado Marc Lepine matara a 14 mujeres y a él mismo en 1989 en la universidad Ecole Polytechnique de Montreal. Ahora es ilegal poseer una pistola no registrada o cualquier tipo de arma de fuego rápido en Canadá. Para comprar un arma, el país también requiere capacitación, una evaluación de riesgo personal, dos referencias, notificación al cónyuge y verificación de antecedentes penales.