El Pablo Escobar británico quedará libre en noviembre y se cree que esconde una fortuna de 240 millones de dólares





25/07/2022 - 10:25:27

El narcotraficante Curtis Warren, también conocido como el 'Pablo Escobar británico', quedará libre en noviembre y se sospecha que esconde una fortuna de unos 240 millones de dólares, informaron este domingo medios locales. El capo de la droga de Liverpool, de 59 años, ha pasado los últimos 14 años tras las rejas en el Reino Unido, de los cuales 10 fueron por no entregar su fortuna. Se cree que ocultó las enormes ganancias ilícitas gracias a una elaborada red de lavado de dinero. En 1996 un tribunal de Países Bajos tuvo constancia de que Warren obtenía cocaína de América del Sur, heroína de Turquía e Irán y cannabis de Marruecos y distribuía la mercancía alrededor del mundo. Tras ello, el delincuente recibió una condena por traficar drogas por valor de casi 150 millones de dólares. De hecho, se sabe que mientras el hombre cumplía su sentencia en una prisión neerlandesa se jactó de que lavaba aproximadamente 18 millones de dólares a la semana. En 2007 salió en libertad, pero dos años después fue condenado en el Reino Unido por un intento de contrabando de cannabis valorado en 1,2 millones de dólares. ¿Cómo lavaba el dinero? En 2013 los fiscales del Tribunal Real de Jersey descubrieron que el 'Pablo Escobar británico' tenía distintas formas de esconder el dinero: desde cuentas bancarias en Suiza hasta una empresa de extracción de oro en Guyana, pasando por un esquema de propiedad en Turquía. "Una de las razones por las que los activos de Warren han permanecido escondidos es que es bueno ocultando las propiedades", señaló la Fiscalía en ese momento. "La cruda realidad es que tenía formas de lavar sus activos de maneras que simplemente no se pueden rastrear", añadió. Ahora no está claro si el narcotraficante podrá acceder a su fortuna cuando salga del centro penitenciario en el que permanece recluido, ya que estará bajo estricta vigilancia por parte de las autoridades tanto en el Reino Unido como en el extranjero. RT.