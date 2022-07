Embarazar a mujeres de clase alta: El padre de Elon Musk aceptó la inusual propuesta que le llegó desde Colombia





25/07/2022 - 09:47:11

El esperma de Errol Musk, padre del hombre más rico del mundo, sería muy demandado en América Latina, concretamente en Colombia, por contener los mismos genes que dieron a luz al fundador de Tesla, SpaceX y The Boring Company. Según contó el hombre de 76 años al periódico The Sun, hay una empresa colombiana que quiere que done su semen "para embarazar a mujeres de clase alta". "¿Por qué recurrir a Elon cuando pueden recurrir a la persona real que creó a Elon?", plantea la compañía. Según afirmó Errol Musk, ha accedido a colaborar porque "lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos". La donación de esperma no sería a cambio de dinero, sino que la empresa interesada le propuso una serie de contraprestaciones como "viajes en primera clase y alojamiento en un hotel de cinco estrellas y todo ese tipo de cosas", precisó el padre del magnate. "¿Por qué no?", fue su respuesta. Mientras tanto, la legislación de Colombia exige a los donantes de semen tener entre 18 y 50 años y no tener más de 6 hijos en el territorio del país en el momento de la donación para evitar problemas de consanguinidad, entre otros requerimientos de la ley. En la década de 1970, durante su matrimonio con la modelo Maye Haldeman Musk, Errol Musk tuvo tres hijos: Elon, Kimbal y Tosca. El número de vástagos reconocidos del hombre se eleva a siete, nacidos de tres mujeres diferentes. Sin embargo, a Errol Musk no le sorprende que haya más mujeres que afirman haber tenido un hijo suyo, ya que tuvo "un período en Johannesburgo [Sudáfrica] en los años ochenta en el que salía con diferentes mujeres todas las noches". "En estos momentos, hay como seis personas, mujeres que dicen que su hijo es mi hijo", reveló el hombre. "Obviamente, son unas oportunistas", afirmó, porque no le han "presentado nada genuino". Por su parte, el director de Tesla y SpaceX, de 51 años, quien migró desde Sudáfrica a Norteamérica en su juventud, ha engendrado diez hijos. Su padre Errol no sabe si su hijo está de acuerdo con su posible colaboración con la empresa colombiana, ya que ambos tuvieron una disputa hace varios años y no mantienen contacto desde entonces.