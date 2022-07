El paro cruceño pone en alerta al gobierno, Arce ve afanes de desestabilización





24/07/2022 - 19:50:03

Página Siete.- El paro confirmado por varios sectores cruceños para este lunes 25 de junio, por el silencio del gobierno a la propuesta del Comité Interinstitucional cruceño para que el censo se realice el próximo año, puso en alerta al gobierno, que este domingo denunció afanes de desestabilización, convocó a sus sectores a no plegarse a la medida y amenazó con descuentos a los médicos que así lo hagan. El presidente Luis Ace Catacora consideró que la medida de presión está organizada por grupos que buscan desestabilizar a su gobierno. “Valoramos el profundo compromiso de nuestras organizaciones sociales cruceñas, que están más unidas que nunca para defender la democracia, ante grupos que solo buscan desestabilizar. Nos sentimos fortalecidos con su respaldo, muchas gracias organizaciones sociales de Santa Cruz”, publicó en sus redes sociales. El Ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, coincidió en que el paro “es un acto político más” , con objetivos desestabilizadores. “Mañana vamos a ver a los matones de siempre, a los de la Unión Juvenil Cruceñista, a los de control de rotonda, a esas personas que pagan plata para que violen nuestros derechos seguramente vamos a ver en esas rotondas”, afirmó durante una entrevista en los medios del Estado. “Los que están ligados al Comité Cívico, ellos no paran, pero para ellos no hay paro, no hay huelga absolutamente nada. Siguen funcionando sus fábricas, pero, efectivamente, la población en su conjunto, más del 90% se perjudica con un paro”, agregó. El ministro de Salud, Jeyson Auza se estrelló contra los profesionales de salud que anunciaron que acatarán el paro y amenazó con descuentos por el día no trabajado. “Médico que acate un paro injustificado vamos a proceder con su descuento y, si esto continúa reiterativamente, haremos la evaluación correspondiente si corresponde su destitución procederemos como la norma nos indica”, advirtió . Mientras, las autoridades cruceñas confían en que el paro será acatado por una mayor parte de la población, que está consciente de la necesidad de realizar el censo lo antes posible para garantizar que mejoren los ingresos de la región. El gobernador Luis Fernando Camacho pidió a la población de Santa Cruz acatar la medida que- dijo- “es por nuestra gente, la región y Bolivia”. Calificó además como una medida “necesaria e imprescindiblemente. Tenemos que quitar el poder al centralismo y darlo a las regiones”. El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, también confirmó que las oficinas de este ente acataran la medida de presión, aunque no los servicios de emergencia. “Nosotros como institución hemos decidido de que se va a acatar el paro y las unidades de emergencia son las que van a trabajar porque son necesarias para el servicio del ciudadano”, señaló .