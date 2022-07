Gobernador cruceño: Tenemos que quitar el poder al centralismo y darlo a las regiones





24/07/2022 - 14:04:01

El gobernador Luis Fernando Camacho fue categórico al convocar al paro decretado para mañana a partir de las 00:00 horas por más de 360 instituciones cruceñas para hacer escuchar la voz del pueblo cruceño en las calles. "Necesaria e imprescindiblemente tenemos que quitar el poder al centralismo y darlo a las regiones", enfatizó. Este pedido lo hizo esta mañana desde el Comité Cívico, en el acto de homenaje al 158º aniversario de creación de la Bandera cruceña, en el que participaron autoridades departamentales, el representante del ente cívico Rómulo Calvo y past presidentes. Por lo tanto, Camacho llamó a levantar mañana la verde, blanco y verde para que el gobierno termine de entender que urge la realización del censo como mecanismo para generar el pacto fiscal, que conlleva a una mejor distribución de los recursos para los departamentos. Obligados al paro En el caso de Santa Cruz, dejó en claro que es el principal departamento productor que da de comer a todo Bolivia, lo que se convierte en un orgullo para los cruceños, sin embargo, la indiferencia del centralismo una vez más obliga a la institucionalidad llevar adelante este paro. “Cómo no quisiéramos estar trabajando y produciendo, que es lo que mejor sabemos los cruceños, pero tenemos que llevar adelante mecanismos y medidas como el paro cívico para que el gobierno termine de entender…”, exclamó, ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales a la carta enviada por el Comité impulsor del censo, en la que se plantea el cronograma de trabajo y fecha para llevar adelante este proceso. “(…) Paramos a las 00:00 para que el día de mañana una vez más podamos ser ese departamento que le da la esperanza a Bolivia para poder tener mejores días para todos los bolivianos”, afirmó, haciendo referencia a Santa Cruz acoge la migración de todo el país en busca de una mejor calidad de vida, la cual demanda necesidades y estas tienen que ser atendidas con recursos reasignados por medio de un nuevo pacto fiscal, después del censo. Camacho critica el discurso clásico del MAS para mentirle al país La primera autoridad del departamento criticó la posición del gobierno contra el paro cívico en Santa Cruz, afirmando este es un discurso clásico del MAS para mentirle al país. Al contrario, justificó que el censo muestra de la importancia económica que representa este departamento para Bolivia; también se dirigió al presidente Luis Arce, con respecto a lo que minimiza la importancia del censo para la redistribución de recursos. “El censo refleja la población, las necesidades de los bolivianos y cómo distribuimos los recursos (…) No vamos a hacer un censo solo para saber que en Santa Cruz hay más personas, no. ¡Ese (el censo) es el primer paso para que el gobierno pueda distribuir de manera los recursos”, agregó, tachando el discurso de Arce de masista y centralista.