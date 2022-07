Es una genio: Estudiará medicina, planea una segunda carrera y solo tiene 9 años





Caracol.- ¿Se imagina casi tener el cociente intelectual de Albert Einstein? Pues Michelle Arellano Guillén solo está dos puntos por debajo del científico alemán. No obstante, lo sorprendente es que se trata de una niña genio de apenas 9 años de edad. Su IQ es de 158 puntos. Esta niña, originaria de Chiapas, México, es tan inteligente que el próximo agosto comenzará a estudiar Medicina. Cuando tenía un año y medio, Michelle ya hablaba inglés y, a los 4, ya sabía leer y escribir. De acuerdo con sus padres, los psicólogos decían que ella era un “adulto en chiquito”. Tras algunos estudios médicos, los padres de esta pequeña supieron que ella era superdotada. No obstante, la niña fue rechazada en varios colegios de su pueblo natal, puesto que no querían aceptarla por su coeficiente intelectual. La familia pudo encontrar al fin un colegio para Michelle, sin embargo, los profesores le dijeron a sus padres que ella se aburría en clase, ya que se aprendía a la perfección los temas que veía en el aula. Por lo tanto, los papás de esta niña genio se pusieron en contacto con la Secretaría de Educación Pública de Chiapas para acelerar su grado. “Solicitamos en la Secretaría de Educación una aceleración de grado: de cuarto año pasó a sexto grado de primaria. Fue como su primer salto. Posteriormente, nos comentaron que podía hacer la acreditación por una evaluación única, entonces aceptamos esa oferta y, en noviembre de 2021, acredita la primaria y ahorita, en marzo de 2022, acreditó secundaria y la preparatoria por medio de un examen único también, que se llama Ceneval. Se acreditó el 4 de julio”, declaró Karina Guillén Cruz, madre de Michelle, para el medio UnoTV. Tras aprobar todos los exámenes necesarios para graduarse, Michelle estudiará Medicina en línea y posteriormente buscará convertirse en cirujana cardiovascular como su madre, pues también se acreditó para entrar a una universidad en Massachusetts, Estados Unidos. Esta niña genio también espera continuar estudiando y tener una segunda carrera, Biología Marina.