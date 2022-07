Un rayo provoca incendio en un aerogenerador y la hélice sigue girando creando anillos de humo





24/07/2022 - 12:30:03

La caída de un rayo provocó un incendio en un aerogenerador de una instalación de energía eólica en la ciudad de Crowell (Texas, EE.UU.), informa Fox Weather. En un video difundido en las redes sociales se puede ver cómo la hélice siguió funcionando creando anillos de humo cada vez que giraba la turbina. Luego, cuando el fuego aumentaba de intensidad, se producía un denso humo negro. This is near Cromwell, OK. Brent Havins shot this video of a wind turbine that got struck by lightning. pic.twitter.com/jBjUNas0yc — Mike Collier (@MikeCollierWX) July 22, 2022 A la emergencia respondieron las cuadrillas del Departamento de Bomberos Voluntarios de Crowell, pero era poco lo que pudieron hacer para apagar el fuego. "No estamos equipados para manejar ese tipo de incendio. Nadie en la zona lo está realmente", declaró el jefe de los bomberos, Perry Shaw. Según explicó, había unos 3.000 litros de aceite en la caja de cambios y casi 5.000 litros de aceite mineral en el transformador a nivel del suelo, lo que hizo que el humo se viera de color negro.