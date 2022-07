Luis Arce: Censo y crecimiento de población no implica aumento de recursos departamentales





24/07/2022 - 00:20:33

Erbol.- El presidente Luis Arce afirmó este sábado que el censo de población y vivienda y el posible incremento de población de algunas ciudades no implica el aumento de recursos, tal como se insiste mucho en el departamento de Santa Cruz, donde se ha ratificado un paro departamental para este lunes exigiendo que el censo se realice el 2023 y no el año 2024 como dispuso el gobierno nacional. “Eso se quiere hacer pensar, que el censo es igual a recursos en el entendido que si hubiera incrementado la población de una ciudad, necesaria y obligadamente va a incrementar sus recursos y eso quiero decir con mucha claridad a la población que eso no es cierto sino relativo”, declaró en una entrevista en radio San Gabriel. Observa que políticamente se está apuntando a la distribución de recursos y “eso es lo que hay desmistificar en este momento para ser muy claro con la población”, afirmó. El mandatario admitió, sin embargo, que en función al crecimiento que se dé en diferentes municipios algunos van a ganar, otros van a perder; eso está claro, indicó. Arce precisó que el objetivo del censo, fundamentalmente, no es la repartición de recursos, sino saber cuántos somos, cómo vivimos, dónde vivimos para que en función de eso se apliquen políticas de Estado para superar los problemas que estén enfrentando en ese momento. Explicó que el gobierno se ha manejado en base a un cronograma, pero los gobernadores han manifestado su preocupación, debido a que el objetivo de la socialización debería hacer entender que el problema de fondo no es la distribución de recursos para no generar movimientos que no son los esperados. Puntualizó la necesidad de tener una cartografía cuadra por cuadra en las ciudades y en los municipios y aclaró que ese trabajo de georreferenciación es muy grande que debe ser coordinado con las alcaldías. Dijo que el grueso de la labor que absorbe la mayor cantidad de tiempo es el levantamiento de la cartografía, porque como para el Censo del 2012 no se hizo cartografía, ahora se tiene que hacer y eso es como empezar de cero. Aclaró que adicionalmente las naciones indígenas y originarias pidieron boletas censales en su lengua nativa en aimara, quechua y guaraní, lo cual también demanda un trabajo adicional, además que algunos gobernadores de Beni y Pando manifestaron su preocupación porque en noviembre hay mucho movimiento de población por temas de la zafra. Lo mismo pasa en Potosí y Chuquisaca donde alguna gente viaja a Tarija a cosechar uva y en otras regiones la época de lluvias podría impedir que pueda censarse en su lugar de origen y por eso se vio la necesidad de encontrar una fecha adecuada para que la fotografía sea la mejor y no fue por temas estrictamente políticos, precisó. Descarta ajuste en el tipo de cambio ABI.- El presidente Luis Arce informó que el Gobierno tomó una serie de medidas para evitar que la crisis desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania golpee a Bolivia, con inflación y ajuste en el tipo de cambio, como el programa de sustitución de importaciones y proyectos para garantizar la seguridad con soberanía alimentaria. Destacó que los programas alentados desde que asumió el mando de Bolivia, en noviembre de 2020, permitieron incrementar las exportaciones, principalmente, de productos manufacturados y los fertilizantes de la planta de urea que tienen una alta demanda ante la necesidad de producción agrícola en el mundo. “Estamos teniendo superávit en la balanza comercial, estamos teniendo crecimiento económico, estamos disminuyendo el desempleo, estamos reduciendo la pobreza, estamos reduciendo la brecha entre ricos y pobres”, destacó y recordó que estos logros son resultado de la reactivación del modelo económico que apuesta, entre otros factores, a la inversión y redistribución de la riqueza. Los comunicadores aimaras de amplia trayectoria Antonio Gutiérrez y Milka Quispe entrevistaron a Arce en la mañana de este sábado sobre diferentes temas. La guerra entre Rusia y Ucrania trajo consigo una fuerte crisis económica que se materializó con presiones inflacionarias históricas en Estados Unidos y Europa, que son parte del conflicto al apoyar a Ucrania. Argentina es una de las economías golpeadas y experimenta una fuerte inflación en la región. Arce descartó que se vaya a hacer un ajuste en el tipo cambiario, que es inamovible en Bolivia desde hace más de una década. El dólar está en Bs 6,96 para la venta y en Bs 6,86 para la compra. Para Arce, Bolivia no se encuentra en una “situación delicada y peligrosa” que vaya a hacer pensar en un ajuste. “No ha sido y no va a ser necesario modificar el tipo de cambio, a no ser que nuestro ministro de Economía (Marcelo Montenegro) nos puede decir si hay algún elemento, pero por lo que yo, particularmente veo, no veo necesidad de modificar el tipo de cambio”, insistió. Bolivia tiene la inflación (incremento de precios) controlada. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) al primer semestre de este 2022 llegó a 1,18%, ni la mitad de lo proyectado por el Gobierno nacional a inicios de gestión, ya que se calculó un 3,3% a diciembre de 2022. A diferencia de los productos manufacturados, las exportaciones de gas no están en su mejor momento. “Estamos muy mal en la exportación de gas a Brasil y Argentina, porque no tenemos la cantidad suficiente por lo que ha ocurrido en los últimos años", sostuvo. Arce destacó que Bolivia experimenta un crecimiento económico, pese a la crisis mundial.