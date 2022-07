Santa Cruz: Más de 200 interculturales atacan la subcentral Pailitas y secuestran a cuatro personas





24/07/2022 - 00:13:55

El Deber.- Un nuevo ataque por parte de interculturales ocurrió este sábado en la subcentral campesina Pailitas (provincia Guarayos), según informó el dirigente Abraham Villegas, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. La subcentral Pailitas son cinco comunidades que están ubicadas cerca del predio Las Londras, que también fue avasallada en octubre del año pasado por los interculturales. "Secuestraron a ocho de nuestros comunarios, cuatro de ellos lograron huir. La demás gente logró internarse por todo lado, porque los avasalladores entraron armados y encapuchados", dijo Villegas. El ejecutivo contó que hoy todos los dirigentes de Pailitas estaban reunidos con sus pares interculturales para pedirles que se retiraran de sus comunidades, y mientras esto sucedía un grupo de más de 200 personas estaba haciendo destrozos en la subcentral. "No sé por qué tienen tanto interés en hacernos esto", señaló Villegas. Hasta el momento de la publicación de esta nota las cuatro personas seguían secuestradas. "Uno de los secuestrados es mi hijo. Está complicado el momento", dijo Villegas. Esperan que la Policía intervenga porque ellos sabían de esta situación desde hace tiempo, pero como hoy se había planteado este diálogo no creyeron que esto podía suceder. "Nosotros no vamos a ir a enfrentarnos sino que esperamos que todo se resuelva de acuerdo a la ley", dijo Villegas. En el recuento de los daños mencionan la destrucción de dos movilidades, el robo cuatro motos, herramientas de campo, de trabajo. "Destrozaron cabañas y casitas. realmente es algo indignante todo lo que está sucediendo", mencionó Villegas, quien también señaló que en la reunión fallida de hoy estaba Nelson Rivadeneira de los interculturales, que ya había estado en el caso anterior de Las Londras; y Paulino Canaza, que estuvo preso en Palmasola por el mismo hecho. Finalmente, Villegas dijo que los interculturales están cometiendo estos abusos porque tienen de su lado al ministro de Desarrollo Rural, Remy González. "Dicen que tienen el aval de él para poder atropellar donde sea", mencionó Villegas.