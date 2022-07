Santa Cruz ratifica paro este lunes: Es el puntapié para llevar adelante un pacto fiscal





23/07/2022 - 13:50:38

El Comité pro Censo ratificó el paro de 24 horas para el lunes 25 de julio, el cual será pacífico, por lo cual el rector de la Uagrm y el gobernador cruceño llamaron a la población a no dejarse provocar con las confrontaciones y dejar pasar a los militares, policías, personal de salud y de emergencia en los puntos de bloqueo. El Comité interinstitucional pro censo, a la cabeza del rector de la Uagrm Vicente Cuéllar, dijo que más de 360 instituciones cruceñas ahn comprometido su participación, dejando en claro que esta medida es meramente ciudadana y no política. En este sentido, llamó a acatar disciplinadamente el paro y no dejarse caer en provocaciones de ninguna índole que solo buscan enfrentamientos entre bolivianos, pedido que hizo luego de una reunión este sábado en el campus universitario con el presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando Camacho, y otras autoridades. En esta línea, Camacho hizo referencia al mandato de 362 instituciones el día de la cumbre para trabajar por un censo lo más pronto y transparente, y exigió la respuesta del sustento técnico de parte del Gobierno para pretender suspenderlo, dando plazo hasta junio de 2023. Reclamó que el gobierno ha mentido al asegurar que estaba todo listo para llevar a cabo el proceso el presente año, por lo cual, esta medida se decide por una justificación clara para mejorar el sistema de salud, educación y en general para elevar la calidad de vida de los bolivianos. Camacho justificó este déficit en desarrollo al indicar que el departamento de Santa Cruz genera el 33% del PIB pero apenas recibe el 0,2% de parte del nivel central, situación que no considera correcta, razón por la cual el censo es el puntapié para llevar adelante un pacto fiscal. Coincidiendo con el rector de la Uagrm, Camacho llamó a llevar a cabo este paro con paz y tranquilidad, y pidió dejar pasar a las autoridades, policías, militares, personal de salud y de emergencia en los puntos de bloqueos, para demostrar así una vez más que Santa Cruz es un pueblo unido, fuerte, democrático y pacífico, pero sobre todo valiente.