Alternativa para los hombres: Brad Pitt lució una falda en la alfombra roja





23/07/2022 - 11:45:15

DW.- La estrella de Hollywood Brad Pitt y el actor alemán Lars Eidinger enseñan las piernas: ambos se han presentado recientemente con faldas. Pitt (58 años) cambió los pantalones por una falda en el estreno en Berlín de su nueva película, Bullet Train. Cuando se le preguntó por qué llevaba ese atuendo en la alfombra roja, la leyenda de Hollywood dijo: "¡La brisa, la brisa!". Por su parte, Eidinger (46) eligió una falda negra en la fiesta de estreno tras la apertura del Festival de Salzburgo. Por eso, cuando las temperaturas son altas, las faldas parecen ser una tendencia entre las estrellas de la actuación: en ciudades como Berlín, de vez en cuando se ven hombres con falda por la calle. "Romper las imágenes tradicionales de género" Según Carl Tillessen, del Instituto Alemán de la Moda, está surgiendo una tendencia. "No solo habrá faldas, sino también mangas abullonadas, volantes, lazos, collares de perlas, etc. para los hombres. Pero, siendo realistas, los hombres más jóvenes, en particular, adoptarán estos elementos de vestimenta para romper las imágenes tradicionales de género", afirma. El hecho de que un hombre de 58 años como Pitt se sume a la tendencia probablemente seguirá siendo una excepción. "El furor por la falda de Brad Pitt demuestra que este look sigue siendo percibido como una ruptura de tabúes por gran parte de nuestra sociedad", dice Tillessen. El músico británico Harry Styles ya se ha sumado a las filas de los famosos que llevan falda. Styles, que polariza con su estilo de moda, ya ha posado con vestidos y faldas para la revista de moda "Vogue". El modelo masculino Papis Loveday también suele renunciar a los clásicos pantalones y elige faldas o vestidos para sus apariciones. Asimismo, la estrella del Moon Knight, Oscar Isaac, ya fue fotografiado con falda en los estrenos de la serie de Marvel, tanto en Berlín como en Londres. En el mundo de la moda, el juego con los roles de género se hace cada vez más grande: al esmalte de uñas para los hombres y a los vaqueros boyfriend para las mujeres parecen seguirles ahora las faldas para todos. Convulsión social de gran alcance Para el analista de tendencias Tillessen, no se trata de un capricho superficial de la moda, sino de la expresión de una convulsión social de gran alcance. "Por eso esta megatendencia nos acompañará y ocupará no solo una temporada, sino muchos años". Pero la falda para hombres no es del todo nueva: David Bowie ya llevaba un vestido ceñido al cuerpo en la portada del álbum The Man who sold the world en los años 70. El diseñador francés Jean Paul Gaultier llevó la falda masculina a las pasarelas en los años 80.