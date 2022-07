OMS declara a la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional: Podría convertirse en pandemia





23/07/2022 - 11:24:34

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado este sábado la viruela del mono como una emergencia de salud pública de carácter preocupante a nivel internacional. Esta misma semana, desde el organismo indicaron que no tardaríamos mucho tiempo para que se convierta en pandemia. A pesar de las consideraciones del grupo de expertos de la agencia de la ONU, encargado de evaluar la crisis, que todavía no ha alcanzado un consenso sobre esta cuestión, el jefe de la OMS ha decidido realizar esta manifestación tras entender que el brote cumple con todos los requisitos necesarios para ello. "Tenemos un brote que se ha propagado por todo el mundo rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión, sobre los cuales sabemos muy poco y que cumple con los criterios del Reglamento Sanitario Internacional", explicó el jefe de la OMS en rueda de prensa. Ghebreyesus asegura además que, en términos generales, "la evaluación de la OMS es que el riesgo de la viruela del mono es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, excepto en la región europea, donde evaluamos el riesgo como alto".

Publicidad Más de 16.000 casos registrados en 75 países En su comparecencia, el doctor Ghebreyesus también ha proporcionado las últimas cifras de contagios, más de 16.000 casos registrados en 75 países y territorios del mundo, que han dejado cinco fallecidos. Sin embargo, ha querido llamar a la calma y ha aconsejado a los países que sigan el protocolo de contención establecido para esta clase de emergencias. "Con las herramientas que tenemos ahora, podemos detener la transmisión y controlar este brote", ha puntualizado el eritreo. El jefe de la OMS ha matizado que, "de momento, se trata de un brote que se concentra entre hombres que mantienen relaciones homosexuales, en especial con compañeros múltiples". No obstante, recordó que "el estigma y la discriminación son tan peligrosos como cualquier virus". "Además de nuestras recomendaciones a los países, también hago un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas con experiencia en el trabajo con personas que viven con el VIH, para que trabajen con nosotros en la lucha contra el estigma y la discriminación", dijo.