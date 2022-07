No lo llames Presidente, llámalo Dictador: La campaña de Guaidó contra Nicolás Maduro





23/07/2022 - 10:02:56

Infobae.- “Su régimen autocrático ha generado la tercera crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, una Emergencia Humanitaria Compleja que tiene al 95% de los venezolanos viviendo en pobreza y está siendo investigado por Crímenes de Lesa Humanidad en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se le llama a alguien con este prontuario de ataques a la democracia? ¿Líder, dirigente, mandatario… “presidente”? No lo llames presidente, ¡llámalo dictador!”, asegura Juan Guiadó en su petición de Change.org donde pide al mundo que se llame a Nicolás Maduro dictador”. En su petición, Guaidó explica que llamar a Maduro “presidente” es ignorar la constitución venezolana, relativizar la tragedia y revictimizar a las víctimas de la más grande crisis económica que haya vivido el Hemisferio Occidental sin que haya mediado un conflicto bélico. “No lo llames mandatario, ¡llámalo dictador!”, insiste. Asegura que llamar a Maduro “mandatario” es un eufemismo y agrega que llamar a Maduro “líder” o “dirigente” es una fórmula que banaliza, “desde el lenguaje, el daño y sufrimiento que su dictadura ha generado a las millones de víctimas de su régimen sangriento, indolente y represivo.” Afirma que llamar a Maduro dictador es caracterizar con precisión el origen de la tragedia que hoy padecen millones de venezolanos que no tienen acceso a servicios públicos, que están separados de sus familias alrededor del mundo, que son perseguidos, hostigados, torturados y hasta asesinados por pensar distinto. “Llamar a Maduro dictador no es una cuestión de mera semántica o retórica, es una forma de hacer justicia al llamar las cosas por su nombre. Llamar a Maduro dictador es comunicar con claridad la raíz de los problemas que aquejan a Venezuela: una dictadura que secuestró el Estado, desmontó la democracia y hoy evita que los venezolanos elijan su propio destino”, detalla. Llamar a las cosas por su nombre es visibilizar a las víctimas, buscar justicia y crear memoria histórica.



No permitiremos que se normalice una dictadura que relativiza la crisis en Venezuela.



¡Seguiremos luchando por recuperar la normalidad y la democracia! Es que, según declara, llamar a Maduro dictador permite que la comunidad internacional tenga claridad sobre la crisis: "Un grupo que, por la fuerza y violando los Derechos Humanos del pueblo venezolano, busca mantenerse en el poder a toda costa sin apego al Estado de Derecho". "Llamar a Maduro dictador es ponerse del lado de los demócratas que, sin importar religión, ideología o color de piel, tienen como objetivo lograr unas elecciones libres donde el pueblo venezolano, en paz y con su voto, derrote a la dictadura y recupere su democracia". "La precisión en el lenguaje -agrega-puede salvar vidas y ayudar a un pueblo a recuperar su democracia".