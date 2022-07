Universidades participarán en el Censo aunque no se habló de la fecha de realización





22/07/2022 - 22:09:07

Las universidades públicas de todo el país participarán en la realización del censo, aclarando que no se habló de una fecha para su ejecución. El presidente Luis Arce Catacora y los rectores de las universidades públicas del país acordaron este viernes que el talento humano de las casas superiores de estudios contribuirá en la elaboración de la cartografía para el Censo de Población y Vivienda, reprogramado para el primer semestre de 2024, y que también participará en el levantamiento y recopilación de datos. “Las universidades cumplirán un rol muy importante en lo que significa llevar adelante la actualización cartográfica y una participación decidida en el momento del levantamiento mismo de la encuesta”, indicó el vocero presidencial, Jorge Richter, en conferencia de prensa a la conclusión de la reunión del Jefe de Estado con los rectores de las universidades públicas del país. La autoridad dijo que el encuentro no tocó el tema censal “como el centro de la reunión”, sino que fue abordado por la coyuntura que amerita, en el cual las universidades tienen una posición general de formar parte del proceso con un aporte totalmente técnico. “El Censo tiene un rango de tiempo en que se va a realizar, entre mayo y junio del 2024, no hemos hablado al respecto el día de hoy, ni hemos discutido aquello”, sostuvo Richter. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Oscar Heredia, mencionó que durante la reunión las autoridades universitarias asumieron que tienen el talento humano suficiente para poder aportar al Censo de Población y Vivienda, (pre censo, censo y post censo) y cubrir algunas necesidades de orden técnico para llevar adelante el proceso. La misma posición fue tomada por el rector de la Universidad Amazónica de Pando (UAP), Franz Navia, de que las casas superiores de estudios serán parte activa del proceso censal. El Vocero Presidencial dijo que el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, no planteó realizar el Censo en 2023, como había declarado antes del inicio de la reunión a un grupo de periodistas, en sentido que los rectores habían acordado plantearle al Presidente la realización del Censo el próximo año, bajo la garantía de que si esto se viabilizaba, el lunes no habría paro en Santa Cruz. “No se ha tenido una expresa enunciación, de parte del rector Cuéllar, en ese sentido. Lo que nosotros hemos informado -acá están los rectores-, es exactamente lo que le acabamos de decir, las universidades van a tener una presencia puntual y específica en esas dos etapas y momentos que hemos señalado, van a sugerir también los nombres de los profesionales que tienen en las universidades y que pueden incorporarse a las distintas etapas del Censo, esos nombres los vamos a conocer”, apuntó Richter. Aseguró que no se habló de fechas ni tiempos, sino que se hizo una evaluación del tema censal no como el centro de la reunión, sino fundamentalmente de la institucionalidad, de las capacidades económicas de las universidades y de los requerimientos que tienen para poder potenciar a cada una de sus instituciones. “Esto es lo que hemos hablado el día de hoy”, enfatizó.