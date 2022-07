Ben Affleck se casó con JLo en la misma fecha 9 años después de su ruptura con Jennifer Garner





22/07/2022 - 15:46:26

La fecha en que Ben Affleck se casó con Jennifer López en Las Vegas tiene un significado especial para el actor. JLo y Ben se casaron el 16 de julio del 2022, justo nueve años después de que Ben Affleck se separara de la actriz Jennifer Garner ¡el 16 de julio del 2013! O sea que el 16 de julio será su aniversario de casado con Jennifer (López), y también el aniversario de su ruptura de Jennifer (Garner). Según reporta Page Six, en la aplicación para obtener su licencia de matrimonio con JLO, de 52 años, Affleck, de 49 años, puso la fecha de su divorcio de la madre de sus hijos como 16 de julio del 2013. Sin embargo Affleck y Garner no anunciaron su separación hasta junio del 2015, y no iniciaron su proceso de divorcio hasta abril del 2017. El divorcio fue finalizado en octubre del 2018. En esta misma aplicación, López puso la fecha de su divorcio de Marc Anthony, el padre de sus hijos, como julio 1 del 2011, aunque no se finalizó hasta el 2014. JLO y Marc —quien está comprometido con la reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira— son padres de los gemelos Max y Emme, de 14 años. Por su parte, Affleck tiene tres hijos con Garner — Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel de 10. Demostrando que siempre hay tiempo para un final feliz, la pareja se casó 18 años después de poner fin a su primer compromiso en el 2004. Los recién casados —que están de luna de miel en París— planean una celebración más grande tras su boda relámpago en Las Vegas, aseguró una fuente cercana a la pareja a PEOPLE. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente hasta veinte años", expresó Jennifer Lopez sobre su boda con Ben Affleck. ¡Qué vivan los novios!