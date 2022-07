Creemos presenta denuncia penal contra el Gobierno por camiones con maíz transgénicos acopiados en silos de San Pedro





22/07/2022 - 15:10:42

El Deber.- El diputado José Carlos Gutiérrez, jefe de la bancada de Creemos, presentó en la Fiscalía departamental de Santa Cruz, una denuncia penal contra varias autoridades nacionales por el caso de los camiones descubiertos con maíz transgénicos que estaban para ser acopiados en los silos de Emapa del municipio cruceño de San Pedro. La denuncia fue hecha contra el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales; el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca; y el ministro Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Asimismo, contra el director Nacional de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores y contra el ex Jefe Departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Marco Antonio Tapia Fleig. Gutiérrez sostuvo que la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía departamental son por los delitos de incumplimiento de deberes del funcionario público, no respetar la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 y vulnerar el Decreto Supremo 2452. El legislador dijo que no se puede permitir que el Gobierno vulnere las normas, alentando el contrabando de maíz transgénico, cuando a los productores se le niega la posibilidad de usar nuevos eventos que permitan mejorar la oferta de maíz. “No es posible que desaparezcan los camiones, los choferes y el maíz. El fiscal departamental debe actuar e investigar lo sucedido. El negocio entre algunas autoridades del MAS debe ser denunciado y eso es lo que estamos haciendo”, dijo Gutiérrez. Sobre el tema, Flores ya había desmentido sobre el supuesto ingreso de maíz genéticamente modificado a los silos del municipio de San Pedro. Flores junto a las autoridades del Viceministerio Defensa del Consumidor, la Universidad Gabriel René Moreno y el Notario de Fe Público, informaron que, se hicieron los estudios en los laboratorios correspondientes para desmentir aseveraciones mal intencionadas. "Quedó totalmente desmentido que Emapa trabaje con maíz genéticamente modificado", remarcó. Lizet Cumali, responsable de laboratorio, informó que se realizaron las pruebas de OGM de granos de distintos puntos del silo almacén y que las tres pruebas de identificación de organismos genéticamente modificados dieron negativo para transgénicos.