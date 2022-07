Fiscalía también desmiente orden de aprehensión contra el cívico Rómulo Calvo





22/07/2022 - 14:32:34

ABI.- Ante las denuncias del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sobre una presunta orden de aprehensión en su contra, la Fiscalía desmintió tal extremo. Más antes, la Policía desconoció que exista alguna presunta orden de aprehensión en contra del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y aseguró que dentro de las funciones que realizan los uniformados no exista algo que haya “rayado dentro de lo irregular”. La noche del pasado jueves el cívico cruceño denunció que policías querían detenerlo en su domicilio, ubicado en el barrio Urbarí, sin embargo, los efectivos del orden verificaban el cumplimiento del arresto domiciliario, informó este viernes el fiscal departamental, Roger Mariaca. “La autoridad jurisdiccional ha ordenado medidas sustitutivas para el señor Calvo y entre esas medidas estaba el arresto domiciliario, en el domicilio que él acreditó. (…) los policías han verificado que él se encuentre cumpliendo con su detención domiciliaria”, explicó Mariaca. En contacto con la prensa cruceña, señaló que los efectivos de la unidad anticorrupción “simplemente hacían su trabajo” por el requerimiento de una parte denunciante por un presunto caso de corrupción. Explicó que este tipo de verificación se hace con todos los arrestos domiciliarios y que en este caso Calvo debería cumplir el arresto desde 21.00 hasta las 09.00 am. Mariaca recalcó que no se trata de una “persecución” como Calvo había afirmado. Una de las partes denunciantes en este caso pidió que se realice la verificación del pago de fianza, marcado en el biométrico, además del cumplimiento del arresto domiciliario. Calvo es acusado de ejercicio indebido de la profesión porque trabajaba en la Caja Petrolera de Salud (CPS) como médico proctólogo, sin contar con la titulación. El cívico cobró un sueldo de Bs 24.000 al mes durante más de un año, entre fines de 2019 y 2021, tiempo en el que apenas asistió a trabajar alegando fuero sindical y comisión. Este proceso se inició el 2021 a denuncia del diputado Hernán Hinojosa que presentó pruebas de sus acusaciones. Calvo cumple detención domiciliaria desde febrero de este año, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión.