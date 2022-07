La Policía desconoce presunta orden de aprehensión contra Rómulo Calvo





22/07/2022 - 11:40:04

Erbol.- La Policía desconoció que exista alguna presunta orden de aprehensión en contra del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y aseguró que dentro de las funciones que realizan los uniformados no exista algo que haya “rayado dentro de lo irregular”. Cerca de la medianoche de este jueves, el cívico cruceño denunció mediante medios televisivos cruceños la presencia de efectivos policiales fuera su domicilio y que tendrían la intención de detenerlo. El subcomandante de la policía, general Álvaro Álvarez, negó tener conocimiento que exista alguna orden de aprehensión contra Calvo y recordó que las medidas impuestas, como la detención domiciliaria, fueron impuestas por alguna autoridad jurisdiccional. “Hasta el momento, no tenemos ninguna actividad que haya rayado dentro de lo irregular”, dijo a tiempo de descarta que exista alguna reciente determinación en su contra. Calvo acusó al fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, de estar detrás de la presunta orden de aprehensión y dijo que no se va a prestar “en ningún momento a este juego político”. “Mientras aquí no haya un papel, de verdad, que diga que tengo que ser detenido, no me voy a prestar ni voy a salir a que me detengan”, añadió el cívico cruceño.