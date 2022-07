Lobos de la Noche, la banda de motociclistas ultranacionalistas de Putin que fue sancionada por la Unión Europea





22/07/2022 - 10:50:34

Infobae.- La Unión Europea sancionó este viernes a la banda de motoqueros “Lobos de la Noche”, cercana al Kremlin, por considerar que el grupo “ha participado activamente en la agresión militar rusa contra Ucrania” en la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en 2022 difundiendo propaganda prorrusa e incluso luchando sobre el terreno Lobos de la Noche es un club de motociclistas ruso que se fundó en los alrededores de Moscú en 1989 durante la era de la Perestroika de la Unión Soviética. Entre sus miembros se encuentran aficionados del rock y las motos que comenzaron a asistir a conciertos en 1983, cuando estaban prohibidos. Además de Rusia, el grupo tiene o tuvo representaciones en Ucrania, Letonia, Alemania, Bulgaria, Serbia, Rumania, Australia, Eslovaquia, Bielorrusia, Filipinas, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, República Checa y Macedonia del Norte. Desde 1989, Alexander Zaldastanov (también conocido como El Cirujano) encabeza el club. Con los años, el grupo comenzó a involucrarse cada vez más en la vida política de Rusia. Estableció una fuerte amistad con el Kremlin y su líder, Vladímir Putin. Contribuyó a la invasión de Crimea patrullando las calles de la península con soldados sin distintivos enviados desde Rusia y lucharon por el bando prorruso en la guerra del Donbás. Según la BBC, admiran a Stalin, a quien consideran un “gran héroe”, y sostienen que la OTAN es una “organización criminal”. Además, se muestran dispuestos a morir por Putin, su principal financista, quien colabora con millones de rublos todos los años. No es casualidad que sean conocidos también como “Los Ángeles de Putin”, en un juego de palabras que recuerda a los “Hell’s Angels”, los Ángeles del Infierno de EEUU. Homofobia y ultranacionalismo Para ser miembro del grupo es obligatorio ser hombre, nacido en un país ex soviético y haber sido invitado por un integrante del movimiento. También cualquier interesado debe participar en los eventos del club durante dos años antes de convertirse en miembro. Son abiertamente homófobos y no permiten que los hombres homosexuales se unan al club, al igual que las mujeres. Cuenta con más de 7.000 miembros, entre los que se encuentra Ramzan Kadyrov, sanguinario jefe de la República de Chechenia. El club ha sido sancionado por distintos países, como Canadá, Alemania, Polonia y Estados Unidos. El país norteamericano decidió castigarlo por su participación en ataques a una estación de distribución de gas en Strikolkove y al cuartel general naval ucraniano en Sebastopol.