Resuelven el misterio detrás del resplandor rosa observado en el cielo nocturno de Australia





22/07/2022 - 10:22:09

RT.- Las autoridades de la ciudad australiana de Mildura, en el estado de Victoria, resolvieron el misterio detrás del resplandor rosado que iluminó el cielo de la urbe durante la noche del martes al miércoles, dejando estupefactos a los residentes locales. El fenómeno despertó numerosas suposiciones. Algunas personas aseguraban que el color era producto de una erupción solar, mientras que otras creían fue provocado por un incendio forestal. Incluso hubo quien llegó a plantear que se trataba de un "portal de espacio-tiempo". La explicación real, sin embargo, era más sencilla. La particular luz fue producto de un simple efecto visual generado por las lámparas de una granja local que cultiva cannabis medicinal, según informó la cadena australiana ABC. Peter Crock, director ejecutivo de Cann Group, la empresa responsable de causar el particular fenómeno, explicó que las luces observadas durante la noche provenían de las lámparas que utiliza su granja para cultivar la planta. "El cannabis crece bajo periodos prolongados de día. Su florecimiento requiere de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, que normalmente van de 7 de la mañana a 7 de la tarde", detalló. "Debido a la puesta en marcha de una nueva zona en uno o dos días, dejamos las luces encendidas", agregó. "Normalmente, las persianas se cierran automáticamente al mismo tiempo que se pone el sol, pero anoche teníamos las luces encendidas y las persianas aún no se habían cerrado, por lo que hubo un período en el que se creó un resplandor", relevó Crock.