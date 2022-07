Jefe del MI6 asegura que el fracaso estratégico de Putin está a punto de debilitarlo en Ucrania





22/07/2022 - 10:01:43

Infobae.- El encargado del servicio secreto de inteligencia del Reino Unido, Richard Moore, aseguró que Rusia está “a punto de perder fuerza” en los combates con Ucrania. El funcionario considera que esta situación le da al ejército de ucraniano la oportunidad de contraatacar en el conflicto. Según informó el Financial Times, Moore describió cómo un “fracaso estratégico” de Vladimir Putin en la operación de invasión a Ucrania, han hecho que la guerra se extienda por casi 150 días sin lograr los objetivos propuestos por el Kremlin. Durante su participación en el Foro de Seguridad de Aspen, en su primer discurso en el extranjero como jefe del MI6, Moore dijo que Rusia enfrentaría problemas para suministrar tropas y otros desafíos logísticos en las próximas semanas. “A los rusos les resultará cada vez más difícil suministrar mano de obra y material en las próximas semanas. Tendrán que hacer una pausa de alguna manera y eso les dará a los ucranianos la oportunidad de contraatacar”, dijo. Para Moore, pese a que el conflicto aun no ha terminado, Rusia solo ha logrado un progreso marginal en su campaña. “Las fuerzas rusas han hecho algunos progresos incrementales en las últimas semanas y meses, pero son pequeñas cantidades. Estamos hablando de un pequeño número de millas de avance”, reseñó el medio. “Cuando toman un pueblo, no queda nada de él. . . está borrado, por lo que creo que están a punto de quedarse sin fuerza”. El jefe del servicio secreto británico cree que es fundamental que Ucrania demuestre su capacidad para tomar represalias contra Rusia, diciendo que ayudaría a mantener la moral alta y enviaría un fuerte mensaje a Europa. “Será un recordatorio importante para el resto de Europa de que los ucranianos pueden ganar esta campaña porque estamos a punto de pasar un invierno bastante duro”, dijo. “No quiero sonar como un personaje de Game of Thrones, pero se acerca el invierno y claramente en esa atmósfera con el tipo de presión sobre los proveedores de gasolina y todo lo demás, nos espera un momento difícil”. Luego de una breve pausa operativa, las fuerzas rusas han reanudado su ofensiva y avanzan desde el norte, este y sureste sobre las ciudades de Slovyansk y Kramatorsk, tras apoderarse de toda la provincia de Lugansk en el este de Ucrania a principios de julio. Las zonas de Slovyansk y Kramatorsk, son cruciales para la defensa de Ucrania de la provincia de Donetsk y el resto de la región de Donbas que Putin prometió “liberar”. “El avance ruso es lento y agotador, y se basa en un intenso fuego de artillería para aplastar las posiciones ucranianas. En las últimas semanas, Ucrania adquirió sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple conocidos como Himars de los EEUU para apuntar a los depósitos de municiones y frenar la máquina de artillería de Moscú. Los datos satelitales de la NASA han demostrado que el bombardeo ruso de la línea del frente ha sido menos intenso, lo que sugiere que los Himars pueden estar teniendo el efecto deseado”, informó el Financial Times. Por su parte, las fuerzas ucranianas continúan haciendo retroceder a las tropas rusas al norte de Kherson, en el sur del país, aunque la preparación de Kiev para una contraofensiva a gran escala aún no está clara. SIN EVIDENCIAS DE PUTIN Con respecto a las especulaciones de que el presidente ruso no se encontraba bien de salud, Moore señaló que “no hay evidencia de que Putin esté sufriendo de problemas de salud graves”. Respecto a este tema, esta misma semana el jefe de la CIA, Bill Burns , dijo que Putin estaba “demasiado saludable”. El jefe del MI6 consideró como fundamental para Occidente la resistencia de Ucrania y seguir adelante durante el invierno, debido a las lecciones que China podría sacar del conflicto mientras sopesa sus opciones para Taiwán. “Una de las razones por las que es tan esencial que seamos duros con Ucrania. . . y ayudamos a los ucranianos a ganar o al menos a negociar desde una posición de fuerza significativa porque Xi Jinping está observando esto como un halcón”, dijo Moore. El funcionario manifestó su preocupación debido a que el presidente chino tiene una “narrativa muy arraigada” sobre la debilidad occidental, lo cual podría llevarlo a subestimar el poder de EEUU y “a calcular mal el tipo de problemas de los que hemos estado hablando. . . particularmente sobre Taiwán”.