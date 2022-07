5 grupos del MAS se preparan para enfrentar el paro cruceño





22/07/2022 - 09:17:04

Página Siete.- Campesinos de Santa Cruz y La Paz, gremiales, un sector del transporte, mercados y la COD cruceña se alistan para hacer frente al paro cívico del lunes 25 convocado por el Comité pro Santa Cruz contra el aplazamiento del censo para 2024 por parte del Gobierno. Campesinos paceños advirtieron con realizar una contramarcha a la capital cruceña. Unas horas después que militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) agredieran a médicos y otros sectores que ayer marcharon en La Paz por la democracia y también en contra de la postergación del censo, miembros de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, que forma parte del Pacto de Unidad del MAS, anunciaron una contramarcha. “Va a haber contramarchas, porque La Paz es bastión del Gobierno, de la democracia y del Proceso de Cambio y nos declaramos en estado de emergencia”, sostuvo el ejecutivo Luciano Marca. Por su lado, Humberto Claros, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, confirmó que campesinos cruceños no permitirán bloqueos. COD cruceña La Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz rechazó el paro del lunes 25. “Rechazamos con firmeza el paro cívico, que está siendo usado como palestra (política) que poco o nada tiene que ver con los intereses de los cruceños. Estos paros cívicos se ensañan con la economía de los más pobres”, afirmó Rolando Borda, ejecutivo de la COD Santa Cruz, mientras de fondo se escuchaba la consigna: “¡No al paro!”. Agregó que el gobernador Luis Fernando Camacho debería resolver problemas de límites territoriales entre municipios, que, según él, ocasionaron el aplazamiento del censo. Otros sectores Un bloque del transporte, los gremialistas y mercados confirmaron que no apoyarán el paro cívico del lunes en Santa Cruz y llamaron a no acatar la medida. Y mientras el transporte pesado confirmó que apoyará el paro, la Federación de Transportistas 16 de Noviembre confirmó, a través de su dirigente Bismar Daza, que trabajarán. “No estamos de acuerdo con ningún paro que perjudique la economía del transportista que vive del día a día. Debe existir otra manera de poder consensuar”, complementó Daza después de reunirse con el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Por su parte, la concejala del MAS del municipio cruceño Rosario Callejas llamó a no respaldar el paro y convocó a abrir los mercados como un día normal el lunes 25. “No acataremos, porque será un fracaso. Nosotros vamos a abrir los mercados normalmente. No abusen de la familia que quiere trabajar”, aseveró la concejala que además representa a los mercados cruceños. Los gremialistas del Plan 3.000 anunciaron también que no acatarán el paro y que saldrán a trabajar. “Rechazamos el paro, porque lo único que hará será perjudicar a todos”, precisó Enrique Aro, dirigente gremial. Ayer, unas horas antes de la marcha de los médicos y la posterior agresión que sufrieron en La Paz, Canela Crespo, una militante del MAS, convocó a través de redes sociales a direcciones departamentales, distritales y otras del Pacto de Unidad “a ser protagonistas de la lucha contra los aprestos golpistas de la derecha”, escribió la militante.