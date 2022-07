Policía encuentra más de un millón de bolivianos en el asiento trasero de un auto en La Paz





22/07/2022 - 09:12:35

El Deber.- Efectivos de la Policía Boliviana encontraron más de un millón de bolivianos en el asiento trasero de un vehículo en La Paz. Una pareja portaba los fajos de billetes y no supieron explicar su procedencia. El hallazgo se produjo en medio de un operativo de lucha contra el narcotráfico y se presume que las dos personas pretendían trasladar el dinero a Cochabamba. Ahora son investigados por legitimación de ganancias ilícitas. Juan José Donaire, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), detalló que la pareja, de forma separada, no supo justificar el origen del dinero, incurriendo en varias contradicciones. “Las personas no han podido brindar una respuesta adecuada y existían bastantes contracciones, a partir de ello la Policía motiva una revisión minuciosa en cuanto a la estructura del motorizado”, informó. Dijeron que la suma provenía del negocio del oro, pero no pudieron acreditar ningún documento que demuestre que se dedican a la comercialización del mineral precioso. La pareja será puesta ante un juez cautelar, acusada de legitimación de ganancias ilícitas. Las investigaciones continuarán hasta determinar cómo fueron obtenidos los recursos y cuál era su destino.