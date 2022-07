El paro toma cuerpo y el Gobierno rechaza ajuste unilateral al censo





22/07/2022 - 08:56:24

El Deber.- El plazo terminó. Transcurrieron los cinco días hábiles que otorgaron instituciones cruceñas para que el Ejecutivo anticipe la fecha del censo que fue postergada para 2024 y el Gobierno rechazó la posibilidad de hacer un ajuste “unilateral” que vulnere el “consenso” pactado en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA). Por su lado, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, viaja hoy a La Paz para conversar con el presidente Luis Arce, a un encuentro nacional que fue pactado para abordar asuntos relacionados a la calidad educativa en el sistema público de las universidades del país. Cuéllar anunció que el tema del censo no puede estar fuera de la agenda de esa reunión e informó que presentará una “propuesta técnica” para hacer el censo en 2023 y no en 2024. El 11 de julio, el CNA, la entidad que reúne a gobernadores y autoridades municipales del país, aprobó el diferimiento del censo que luego fue refrendado con el Decreto 4760. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó ayer que no existe en agenda ninguna reunión entre Arce y entidades cruceñas con la temática del censo. “El Gobierno no puede cambiar unilateralmente una decisión asumida en consenso sobre el censo”, apuntó la autoridad. “Bolivia necesita un censo responsable que le permita planificar la gestión pública y una cartografía elaborada que garantice la precisión de los datos”, afirmó el secretario de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD) y excandidato del MAS, Rolando Borda. Anunció que 300 instituciones afines al MAS y el Gobierno rechazan la protesta del lunes 25. Pero, ayer volvieron a surgir los pedidos para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revele qué tareas desarrolló hasta el momento para realizar el censo el 16 de noviembre de este año, como se había planificado inicialmente. Varias alcaldías y gobernaciones expresaron su preocupación, por ejemplo, por el porcentaje real de la actualización cartográfica, un proceso que permite identificar la cantidad de familias y manzanos donde se debe aplicar en el censo. “No puede ser que este censo que debía haberse llevado a cabo este año ahora deba tardarse dos años más. Eso significa que los del INE no hicieron nada, pero estamos pidiendo saber cuál es el proceso preparatorio para el censo que tenía que haberse llevado a cabo en noviembre”, informó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, luego de entregar una carta con esa solicitud de información en las dependencias del INE, en Santa Cruz de la Sierra. Además, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), controlada por el MAS, planteó al INE le necesidad de establecer “mesas técnicas” en las que se consideren, precisamente, esos criterios técnicos “de justificación del cronograma para que, a la brevedad posible, se ejecute la actividad censal”. La organización celebró el miércoles un congreso en el que adoptó una postura respecto a la “reprogramación” del censo y, de ese modo, marcó distancia respecto a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) que respaldó el censo para 2024. Enrique Leaño (MAS), presidente de la FAM y alcalde de Sucre, aseguró el lunes que Amedecruz avaló la propuesta de trasladar la fecha del censo hasta 2024 y consideró que la presión que ejercen las organizaciones de Santa Cruz forma parte “de una estrategia política” contra Arce. “Se decidió que, si hasta este viernes no estaba la respuesta del Gobierno para entrar a dialogar y que nos den las explicaciones de por qué, técnicamente, no se puede llevar adelante el censo, antes de 2024, entraremos en un paro de 24 horas”, afirmó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien no estuvo en la cita que celebró el CNA el 11 de julio. El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, tras una reunión que sostuvo con la directiva de su institución, anunció el respaldo al paro previsto para este lunes y pidió a la Policía que no vulnere el derecho a la protesta. “La Policía tiene que entender y actuar como cuando San Julián y Cuatro Cañadas nos bloquearon. Ellos lo permitieron”, afirmó el dirigente, tras una reunión con su directiva.