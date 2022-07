Facebook cambia para ser más TikTok que nunca: así funciona su nueva sección manejada por un algoritmo





21/07/2022 - 20:40:22

Xataka.- "Creamos Facebook para ayudar a las personas a mantenerse conectadas y acercarnos más a las que nos importan. Es por eso que siempre hemos puesto a amigos y familiares en el centro de la experiencia", decía Mark Zuckerberg en 2018. Sin embargo, la red social está alejándose de esa idea al cambiar la forma en la que se muestran las publicaciones. Dentro la próxima semana, la pestaña Inicio de Facebook ya no solo te mostrará imágenes y vídeos de tus amigos y familiares, sino que también incluirá contenido externo seleccionado por un algoritmo, es decir, publicaciones de creadores o empresas que no forman parte de tu lista de contactos. Esto último es llamado por Meta como "Sugerencias para ti". Más protagonismo para los algoritmos de Facebook Como mencionamos arriba, esta nueva sección estará impulsada por los algoritmos de Facebook, que tienen en cuenta tu actividad en la red social para mostrarte "publicaciones que podrían interesarte", ahora también fuera de tu red de contactos. Este comportamiento, curiosamente, tiene más similitudes a TikTok, la red social del momento, que al Facebook original. TikTok tiene lo que se le conoce como "la fórmula de atracción inmediata", que está resultado muy efectiva para fidelizar usuarios. El corazón de esta red social es su potente algoritmo de recomendación. Cuando entras a la app, la pestaña Inicio te muestra vídeos de personas que no conoces, una combinación de contenidos virales y seleccionados de acuerdo a tus intereses. Entonces, ¿estamos frente a un Facebook "Tiktokizado"? En cierto modo sí, aunque la compañía también está desplegando gradualmente una alternativa para todos aquellos usuarios que desean esquivar una parte del algoritmo. Se trata de una nueva pestaña llamada Feeds, que incluirá publicaciones de amigos, grupos y páginas en orden cronológico. Feeds será algo similar a la pestaña Recientes que actualmente tenemos en Facebook para ver los contenidos en orden cronológico de nuestros contactos, pero esta nueva opción promete ser más visible y personalizable. "La pestaña Feeds te dará una forma de personalizar y controlar aún más tu experiencia”, dice Mark Zuckerberg en una publicación. Precisamente, el aspecto personalizable de la nueva pestaña Feeds es que permite que seleccionemos una lista de amigos y páginas favoritas, y después aplicar un filtro para ver únicamente publicaciones de ellos. Meta dice que estos cambios empezarán a implementarse globalmente la próxima semana, aunque puede que lleguen anticipadamente a algunos usuarios. La pestaña Feeds aparecerá en la parte inferior de la app de Facebook en iOS y en la parte superior de Android. La barra de accesos directos de la aplicación, que es donde aparecerá Feeds, irá cambiando de acuerdo a las pestañas que más utilices. Sin embargo, tendrás la posibilidad de anclar una de ellas para que su ubicación sea permanente. Por qué Meta está cambiando Facebook (y también Instagram) Si bien Facebook sigue siendo la red social con mayor cantidad de usuarios activos en el mundo, la competencia es cada vez más feroz. En febrero de este año perdió usuarios por primera vez en su historia y los más jóvenes están demostrando un particular interés hacia otras alternativas como Instagram, también propiedad de Meta, y TikTok, de gigante chino ByteDance, en el caso de este último hasta para hacer búsquedas. En los últimos tiempos hemos visto como Meta transformaba Instagram para conquistar a los usuarios de TikTok, por ejemplo, al añadir Reels y refinar sus algoritmos, cambios que también han impactado en cierta medida en su red social más antigua Facebook, pues actualmente hay una sección dedicada a Reels y vídeos cortos en la pestaña de inicio. Además, el jefe de Instagram, Adam Moseri, anunció este jueves otros cambios en Instagram, entre ellos, la fusión de Vídeos con Reels. Próximamente, cuando subas un Vídeo, este se compartirá com un Reel. Si tienes una cuenta pública esto abre la puerta a que cualquier otro usuario pueda utilizar el audio de tu vídeo para crear un Remix o un Reel, aunque podrás desactivar esta opción desde la configuración de la aplicación. Lo cierto es que el fenómeno TikTok está impactando más allá de las redes sociales de Meta. YouTube, por ejemplo, lanzó Shorts, para competir con la red social china. Se trata, también, de una plataforma que permite subir vídeos cortos verticales con una duración máxima de un minuto. ¿Hay más cambios en puerta? Con el tiempo lo sabremos.