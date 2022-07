La segunda temporada de Pasión de gavilanes tiene 11 capítulos más en Netflix que en su versión original





21/07/2022 - 19:17:45

People.- Estrenada a principios de año, Pasión de gavilanes 2 llegó a su fin por la pantalla de Telemundo el pasado 31 de mayo con un desenlace abierto que dejó varias tramas inconclusas en su capítulo número 71. Dos meses después, la segunda temporada de la exitosa telenovela protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown ha aterrizado este miércoles en el gigante del streaming, Netflix. Los nuevos episodios de la historia original de Julio Jiménez e Iván Martínez están disponibles para su visualización en numerosos países alrededor del mundo. Hasta aquí nada extraño si no fuera por un detalle que ha desconcertado por completo a los fans de la telenovela, especialmente a aquellos que siguieron la emisión de Telemundo. El melodrama aterrizó en la popular plataforma de streaming con un total de 82 episodios, un dato que contrasta con los 71 capítulos que salieron al aire en su día por Telemundo. ¿Significa esto que la cadena hispana dejó de emitir 11 episodios? No necesariamente. Telemundo sí habría emitido todos los capítulos que conforman la segunda temporada, pero incompletos; de ahí que el número de episodios sea ligeramente menor en comparación a los de Netflix. Diferentes perfiles de Instagram ya se encargaron de documentar en su día, cuando la telenovela aún se emitía por Telemundo, el recorte de escenas que estaba sufriendo la historia. Algo de lo que pudieron percatarse al comparar la emisión de la cadena con la de otros países en los que también estaba al aire la segunda temporada, por ejemplo Panamá. Entre las incontables escenas que no habrían salido al aire por Telemundo se encontraría esta de Sarita y Franco. O esta otra de Norma y Juan. Pero hay muchas más escenas de las que Telemundo habría prescindido –lo que provocó que el número de capítulos se redujera– y que ahora sí se podrán ver a través de Netflix.