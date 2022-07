Perú: Pedro Castillo será investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de encubrimiento personal





21/07/2022 - 11:36:39

Infobae.- La Fiscalía de la Nación de Perú abrió una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo por haber cometido el presunto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, tras las declaraciones del exministro del Interior, Mariano González, que lo acusó de entorpecer la labor de la Policía Nacional para capturar a los prófugos de este gobierno. La decisión se concreta tras la reunión que tuvo González con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien recogió sus descargos de lo denunciado contra el presidente Castillo. En entrevista para Panamericana Tv, el saliente funcionario dijo que tiene que dejar cuanto antes el cargo al “tener un compromiso con la corrupción”. “A cada decisión que tomaba, había una ley del hielo de todo el entorno del gobierno. El presidente, sus asesores (…) hoy no tengo ninguna duda que el señor (Castillo) está comprometido con la corrupción”, aseveró al programa 2022.”Pedro Castillo no merece estar ni un día más en el gobierno. (...) El Congreso debe tomar su decisión, espero que lo haga. Si no lo hace, la calle lo hará (…) irá por todos”, continuó. Del mismo modo, pidió garantías para los miembros del equipo especial de la Policía Nacional del Perú, grupo creado con la misión de capturar a los prófugos Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno; Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones; y Fray Vásquez, sobrino del mandatario. Según sostuvo González, el mandatario está “obstruyendo la labor de la justicia”. “El trabajo de la policía tiene que ser acompañado del Ministerio Público, tal es así que inmediatamente recibimos, de manera formal, el pedido de la fiscal María Barreto para constituir el equipo especial”, precisó. “Conforme el equipo con la gente de la Diviac, con la gente de la Dirin, con la gente de Digemid, y la gente de la Dirandro. Policías honestos representados en estos cuatro oficiales: Harvey Colchado, Walter Lozano, Luis Alberto Silva, Franco Moreno. Hay que cuidarlos, tengo temor de las represalias que pueda tomar este Gobierno en contra de ellos”, enfatizó.



🚨 La Fiscal de la Nación, dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior. pic.twitter.com/ZRPjRAbECP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 21, 2022 FAMILIA FAMILIA El exministro Mariano González fue cuestionado sobre cuánto conocía sobre el entorno cercano del jefe de Estado, y quiénes eran las personas que más influencian en las decisiones de gobierno. “Hay mucha gente, en el entorno presidencial, que obviamente está trabajando sin ningún compromiso con algo delictivo o tapando alguna situación irregular. Hay mucha gente que está ahí porque trabaja y punto, pero sí creo que, el presidente y su entorno familiar y su entorno personal sí es de temer”, indicó. Añadió que la primera dama, Lilia Paredes, como la persona que más influye en la forma “irregular” de llevar a cabo las acciones presidenciales dentro de Palacio de Gobierno. “Yo nunca he conversado con la señora (Lilia Paredes), pero lo que veo es su actitud frente a la justicia, de mantener silencio. El entorno que se maneja con sus abogados, y por último, creo que ahí el Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto, porque acá de hecho debería haber una respuesta”, apuntó. Como se recuerda, a mediados de julio, Paredes optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, la cual investiga a su hermana Yenifer Paredes por el presunto delito de tráfico de influencias. De esta manera, la primera dama ha sido acusada de “perjudicar” las investigaciones.