El presidente de Estados Unidos contrajo coronavirus pese a tener todas las vacunas





21/07/2022 - 11:26:36

Infobae.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por covid-19 este jueves y tiene síntomas “muy leves” de la enfermedad, según informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre. Biden, que ha comenzado un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando. El presidente “se aislará en la Casa Blanca y continuará cumpliendo con todos sus deberes plenamente durante ese tiempo. Ha estado en contacto con miembros del personal de la Casa Blanca por teléfono esta mañana y participará en sus reuniones planificadas en la Casa Blanca esta mañana por teléfono y Zoom desde la residencia”, dijo la portavoz. Biden, de 79 años, está completamente vacunado, después de recibir dos dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer poco antes de asumir el cargo, una primera vacuna de refuerzo en septiembre y una dosis adicional el 30 de marzo. Hasta este punto, la capacidad de Biden para evitar el virus parecía desafiar las probabilidades, incluso con los procedimientos de prueba establecidos para aquellos que se esperaba que estuvieran en contacto cercano con él. Oleadas anteriores del virus barrieron a la clase política de Washington e infectaron a la vicepresidenta Kamala Harris, a los miembros del gabinete, al personal de la Casa Blanca y a los legisladores. Biden ha intensificado cada vez más su agenda de viajes y ha reanudado la celebración de grandes eventos bajo techo donde no todos son evaluados. Los principales funcionarios de la Casa Blanca en los últimos meses han sido realistas sobre la probabilidad de que el presidente contraiga COVID, una medida de cuán arraigado se ha vuelto el virus en la sociedad, y de su menor amenaza para aquellos que están al día con sus vacunas y con acceso a tratamientos. Cuando se administra dentro de los cinco días posteriores a la aparición de los síntomas, se ha demostrado que Paxlovid, producido por el fabricante de medicamentos Pfizer, produce una reducción del 90% en las hospitalizaciones y muertes entre los pacientes con mayor probabilidad de contraer una enfermedad grave. En un discurso del 30 de abril ante más de 2600 asistentes a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Biden reconoció los riesgos de asistir a grandes eventos, pero dijo que valía la pena asistir. “Sé que hay dudas sobre si deberíamos reunirnos aquí esta noche debido a COVID”, dijo. “Bueno, estamos aquí para mostrarle al país que estamos superando esta pandemia”. Biden está lejos de ser el primer líder mundial, y no el primer presidente de Estados Unidos, en contraer el coronavirus, que ha infectado al primer ministro británico Boris Johnson, al presidente francés Emmanuel Macron y a más de una docena de otros líderes y altos funcionarios a nivel mundial. Cuando el predecesor de Biden, el presidente Donald Trump, contrajo la enfermedad en octubre de 2020, era un momento muy diferente. No había vacunas disponibles y las opciones de tratamiento eran limitadas y menos avanzadas. Después de ser diagnosticado con COVID-19 en la Casa Blanca, Trump recibió un tratamiento experimental con anticuerpos y esteroides después de que sus niveles de oxígeno en la sangre cayeron peligrosamente bajos. Fue hospitalizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed durante tres días. Si bien gran parte del mundo ha reanudado los ritmos normales después de los primeros confinamientos para controlar los picos de casos y muertes, el virus sigue perturbando la vida diaria, ya que las personas se ven obligadas a cambiar de planes, aislarse y calcular los riesgos de participar en diversas actividades.