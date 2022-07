Ricky Martin enfrentará juicio contra su sobrino de forma virtual este jueves





20/07/2022 - 19:03:47

Quién.- El cantante Ricky Martin aparecerá de manera virtual en la corte este jueves 21 de julio en el juicio donde se determinará si se otorga o no una orden de protección en su contra. De acuerdo con el portal TMZ, el astro boricua negará rotundamente las afirmaciones de su sobrino de 21 años, quien asegura que mantuvieron una relación de tipo romántica, que se prolongó durante siete meses. Asimismo, el portal de noticias dio a conocer que Ricky comparecerá ante el juez en Puerto Rico vía Zoom para desafiar de forma directa el relato de su familiar, quien asegura que lo acosó por el supuesto vínculo íntimo que sostuvieron. Fue el pasado viernes 15 de julio cuando se informó que el sobrino de Ricky Martin obtuvo una orden de restricción temporal, por lo que al intérprete de Fuego de noche, nieve de día se le prohibió tener cualquier contacto con él. Sin embargo, cabe destacar que la restricción fue ordenada sin que el puertorriqueño ni su equipo legal estuvieran presentes para refutar las acusaciones, por lo que este jueves el juez decidirá si extiende dicho mandato judicial. A pesar de que ha trascendido que el ex Menudo podría enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel, si se comprobara que hubo una relación incestuosa con su sobrino, según TMZ esto no podría llevarse a cabo porque no existe una investigación criminal, solo la orden de restricción civil por abuso familiar. "La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", publicó el cantante de 50 años en sus redes sociales el pasado 3 de julio cuando emergió la noticia sobre esta orden de protección. Hasta el momento, el abogado de Ricky Martin ha manifestado que el sobrino de su cliente sufre problemas de salud mental, versión que el hermano del cantante ha respaldado a través de un video difundido en redes sociales.