Filtran video que probaría supuesto romance entre Shakira y Alejandro Sanz





20/07/2022 - 18:57:36

Quién.- Después de que en junio pasado Shakira y Gerard Piqué confirmaron los rumores de su separación, luego de más de una década de relación amorosa y dos hijos, surgió la versión de que él le fue infiel con una azafata de 22 años, cuya supuesta identidad no ha sido revelada. Sin embargo, hace unos días trascendió en redes que la colombiana tampoco ha sido muy honesta con el jugador del FC Barcelona porque, se dice que desde hace varios años mantiene un romance con Alejandro Sanz, quien podría estarla asesorando para ganar la custodia de sus hijos y residir en Miami con ellos. En 2005 grabaron el tema 'La tortura' a dueto Shakira y Alejandro Sanz se conocieron a principios de la década de los 2000, pero fue hasta 2005 cuando trabajaron juntos al grabar a dueto el tema La tortura, que se incluye en el disco Fijación oral Volúmen 1 de la barranquillera. La amistad que nació entre ellos se fortaleció tanto al grado de que dos años después, de nuevo unieron sus talentos. Esta vez fue mediante la canción Te lo agradezco, pero no que en 2007 el cantautor español lanzó con su álbum El tren de los momentos. Precisamente de ese año resurge un video que circula en redes sociales y con el que, al parecer, se prueba la existencia de una relación amorosa entre Shakis y Sanz, misma que a la fecha continuaría vigente. Cabe recordar que en aquel entonces, él salía con la modelo Jaydy Michel mientras que la intérprete de Inevitable tenía un noviazgo con Antonio de la Rúa. En el arranque del video casero, que tiene una duración superior a los 20 minutos, la cantante se refiere a un tema que le compuso a Antonio de la Rúa. “Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio”, se escucha decir a Sanz. “¿Te gustó?”, le pregunta Shakira. “Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así”, aseguró el español. “A mí tampoco”, añadió la colombiana. ¿Shakira y Alejandro Sanz tienen un romance secreto? Fue entonces que Alejandro Sanz le propuso que compusieran canciones para ellos. “Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción”, comentó ella. “Es verdad. Es que, ¿sabes? yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento”, resaltó el astro español.



Al cantante le parece que Shakira es muy sensual En otro momento de la plática, simulan como si se estuvieran conociendo apenas. “Me llamo Shakira Isabel ”, dice ella. “Hola, encantado”, responde él. “Hola, mucho gusto, un placer” contestó la colombiana. “Hey, no me toques ahí, ¿la sensualidad forma parte de tu vida cotidiana o sólo de tu vida profesional?”, añadió Sanz a lo que apuntó: “No sé”. Con Shakira sentada en el piso, guitarras a su alrededor y con una bebida en la mano, ambos platican de otros temas: de los viajes, la naturaleza, la comida y la vida misma mientras que Alejandro Sanz graba toda la conversación con acercamientos hacia la cara de la cantante que infinidad de veces se carcajea nerviosa. Ya casi al final, el cantante le pregunta cómo vivió la experiencia de grabar La Tortura, en específico, durante la “toma de los tomates” y ahí es cuando él asegura que ella le parece muy sensual. Aunque no sucede nada comprometedor, los fans de ambos se han encargado de difundir que entre ellos pudiera existir, desde aquel entonces, algo más que una simple amistad. De acuerdo con el periodista español, Javier de Hoyos, del programa Socios del Espectáculo, la colombiana tampoco habría sido honesta con el defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España, ya que desde hace por lo menos unos 15 años mantiene una relación sentimental secreta con Alejandro Sanz. “Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, reveló el periodista según lo publicado por el sitio Terra.com. Las afirmaciones del periodista, en caso de ser ciertas, estarían afectando la relación que el astro español tiene con la cantante Rachel Valdés desde 2019. Incluso, en cada oportunidad que tiene le demuestra su amor a través de las redes sociales.