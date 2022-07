Balderrama ratifica denuncia contra Quelca por corrupción y lo demanda por difamación





20/07/2022 - 18:26:01

Erbol.- La exviceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, ratificó su denuncia contra el exministro de Educación, Adrián Quelca, por presuntos hechos de corrupción en el proceso de designación de autoridades del sistema educativo, pero además emprendió una demanda por difamación por dichos en su contra que se emitieron de manera pública. Balderrama se pronunció después de que la Fiscalía sobreseyó a Quelca por el delito de incumplimiento de deberes, a pesar de que el año pasado lo había imputado. La exviceministra había denunciado a Quelca por presuntamente instruir a un alto funcionario para favorecer a determinados postulantes a cargos directivos. Incluso, los beneficiados recibieron los textos de sus exámenes por adelantado a sus pruebas. “El señor Adrián Quelca Tarqui no tiene valor moral para hablar de mi persona, poniendo en duda la denuncia en la que me ratificó. Le preguntó al señor Adrián Quelca: si él quería aclarar en su momento sobre estos actos irregulares, ¿por qué no entregó su celular en el momento de las declaraciones a la Fiscalía cuando le solicitaron?, ¿por qué se acogió al supuesto derecho de silencio?”, cuestionó Balderrama. Aseguró que Quelca no no es inocente, sino que fue imputado legalmente, pero fue sacado del proceso sin fundamento. El abogado de Balderrama, Abel Loma, anunció que se impugnará el sobreseimiento a Quelca, al considerar que tiene errores gravísimos, puesto que en el texto del documento se hace referencia a otro caso. También anunció que se ha presentado ante un juzgado un memorial para acusar a Quelca y su abogada Mary Carrasco, por delitos de difamación e injurias, debido a declaraciones que hicieron contra Balderrama en una conferencia de prensa de la anterior semana.