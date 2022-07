Médicos y diferentes sectores ratifican marcha este jueves en rechazo a la persecución política





20/07/2022 - 18:17:48

Erbol.-Médicos, esposas de militares y policías, gremiales, políticos de oposición, juntas vecinales y activistas ratificaron la marcha de protesta en la ciudad de La Paz en rechazo a la persecución política en contra de quienes participaron de las movilizaciones de la crisis de 2019. La movilización denominada “en defensa de la justicia boliviana” comenzará a las 10.00 en cercanías del Hospital de Clínicas de la zona de Miraflores. Según el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, al menos 14 instituciones participarán de la convocatoria. El galeno no preciso por “estrategia” el recorrido aunque aseguró que la marcha será de forma “pacífica”, sin embargo, dijo que si existe alguna agresión tendrán que “actuar como cualquier ciudadano”. “Les decimos a aquellos que son del partido de Gobierno que no tienen porque provocar, el pueblo está tranquilo y está en paz y vamos a salir con mandiles blancos sin ningún arma y, si ellos nos agreden, lastimosamente vamos a tener que actuar como cualquier ciudadano. No queremos enfrentamientos, no nos provoquen, nada más”, afirmó Larrea. Los médicos se movilizarán por el reciente proceso de Larrea relacionado con la muerte de su padre debido al COVID-19, sin embargo, una juez decidió que se pueda defender en libertad. La dirigente Guadalupe Cárdenas demandó que cese la “persecución, los encarcelamientos y el amedrentamiento” en contra de policías y militares ya que, en su criterio solo “cumplieron con su deber” durante las jornadas de convulsión y motín de 2019. Otro de los movilizados que participará de la marcha, dijo que este jueves será la primera de las “muchas movilizaciones” en caso de no ser atendidos en sus demandas.