Exhortan a completar esquema de inmunización con terceras y cuartas dosis: Hay 10 millones de vacunas





20/07/2022 - 11:51:15

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) exhortó a la población a completar el esquema de vacunación contra el COVID-19, ante la circulación de las variantes BA4 y BA5 de la variante Ómicron, considerando que Bolivia cuenta con 10 millones de dosis disponibles. “En el país tenemos 10 millones de dosis disponibles para la primera, segunda, tercera y cuarta (vacuna). No bajen la guardia, tienen que mantener las medidas de bioseguridad, pero sobre todo tienen que saber que la vacunación puede salvar vidas”, indicó el director nacional del PAI, Max Enríquez. En entrevista con Red Uno, explicó que las personas que recibieron la segunda dosis hace tres o más meses, deben completar su esquema de vacunación hasta la tercera dosis, para fortalecer sus anticuerpos y así minimizar la situación de riesgo en caso de posible contagio. “Los que recibieron su dosis hace tres o cuatro meses ya deberían estar tomando su recaudo, aplicándose una tercera dosis para fortalecer los anticuerpos que van bajando”, exhortó la autoridad. Aseveró que no se tienen vacunas que estén en riesgo de vencer, pero llamó a la población preservar su salud y la de su familia y tomar conciencia que el virus no desapareció. En esa línea, recomendó a las personas que presenten síntomas de resfrío acudir a los puntos de pruebas COVID, para descartar ese extremo. En caso de confirmarse, pidió aislarse para evitar que el virus se expanda.