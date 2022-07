Excavaron para construir un ascensor en la antigua Jerusalén y descubrieron una sorprendente reliquia





20/07/2022 - 11:28:02

Infobae.- La instalación de un ascensor normalmente no implica una inmersión de 2.000 años en la historia de una ciudad antigua. Pero en Jerusalén, incluso los proyectos de construcción aparentemente simples pueden conducir a proyectos arqueológicos. Los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén dicen que han hecho numerosos descubrimientos, incluida una villa ornamentada del primer siglo con su propio baño ritual, después de que un proyecto comenzara a aumentar el acceso de las personas discapacitadas al Muro de los Lamentos de Jerusalén. La villa, ubicada a pasos de donde se encontraban los templos judíos bíblicos, fue descubierta durante varios años de excavaciones de rescate en el Barrio Judío de la histórica Ciudad Vieja de Jerusalén. Los arqueólogos realizan excavaciones de salvamento para hacer un estudio científico de los artefactos y edificios antiguos antes de que sean removidos para dar paso a la construcción moderna. El Muro Occidental de Jerusalén es el lugar más sagrado donde los judíos pueden orar y millones de fieles y turistas lo visitan cada año. Pero para llegar al sitio desde el barrio judío adyacente, los visitantes generalmente tienen que descender 142 escalones o tomar un largo desvío alrededor de las murallas de la ciudad hasta una de las puertas cercanas. En 2017, la Compañía de Desarrollo y Reconstrucción del Barrio Judío obtuvo luz verde para comenzar la construcción de dos ascensores para permitir a los visitantes realizar el descenso de 26 metros (85 pies) con mayor facilidad. La ubicación era una estrecha franja de pendiente en gran parte sin desarrollar que colindaba con la escalera existente en el extremo este del Barrio Judío. “El Muro Occidental no es un privilegio, es elemental para un judío o para cualquier persona de todo el mundo que quiera venir a este lugar sagrado”, dijo Herzl Ben Ari, director ejecutivo del grupo de desarrollo. “Tenemos que habilitarlo para todos”. Sin embargo, al igual que los proyectos de desarrollo moderno en otras ciudades antiguas, como Estambul, Roma, Atenas y Tesalónica, los hallazgos arqueológicos retrasaron el progreso a paso de tortuga. “Esta parcela de tierra donde se va a construir el ascensor permaneció intacta, dándonos la gran oportunidad de excavar a través de todos los estratos, todas las capas de la antigua Jerusalén”, dijo Michal Haber, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cinco años después de la empresa, el trabajo arqueológico está a punto de completarse, pero se espera que los ascensores entren en funcionamiento solo en 2025. Durante su excavación, los arqueólogos retiraron con cuidado capas sucesivas de construcción y escombros que se habían acumulado durante dos milenios, más de 9 metros (30 pies) en total. Los puntos de referencia históricos incluyeron tuberías otomanas construidas en un acueducto de 2000 años de antigüedad que abastecía a Jerusalén con agua de manantiales cerca de Belén; las primeras lámparas de aceite islámicas; ladrillos estampados con el nombre de la Legión X, el ejército romano que asedió, destruyó y luego acampó en Jerusalén hace dos milenios; y los restos de la villa de Judea de los últimos días antes de la destrucción del antiguo Templo judío en el año 70. El arqueólogo Oren Gutfeld dijo que se sorprendieron al descubrir rastros de la reconstrucción de Jerusalén como la ciudad romana de Aelia Capitolina en el siglo II. Fragmentos de frescos e intrincados mosaicos de la villa indicaban la riqueza de los ocupantes de la casa. Pero al llegar al lecho rocoso, Gutfeld y el equipo de Haber hicieron un último hallazgo: un baño ritual judío privado excavado en la ladera de piedra caliza y abovedado con enormes piedras talladas. Haber dijo que lo más significativo del baño, conocido como mikve, era su ubicación con vistas a la explanada del Templo. “Estamos en el barrio rico de la ciudad en vísperas de su destrucción”, dijo. Si bien el proyecto del ascensor es menos polémico, el desarrollo o las excavaciones arqueológicas en Jerusalén, una ciudad sagrada para tres religiones, a menudo adquieren una dimensión política . Los palestinos reclaman el este de Jerusalén como la capital de su estado esperado e Israel ve la ciudad entera y su capital eterna e indivisa. Israel capturó el este de Jerusalén, que incluye la Ciudad Vieja y los lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, en la guerra de 1967. Más tarde anexó el este de Jerusalén en un movimiento no reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.