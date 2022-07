Registran más de 2.000 casos de viruela del mono en Alemania





20/07/2022 - 08:39:29

DPA.- Unos dos meses después de los primeros casos comprobados de viruela del mono en Alemania, la cifra de infecciones detectadas aumentó a más de 2.000, según comunicó el martes el Instituto Robert Koch (RKI). De acuerdo a lo informado en su página web por la entidad gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas, son 2.033 los afectados en Alemania. Se dan muchos casos sobre todo en Berlín, donde según las autoridades locales hasta el momento se informaron 1.140 casos. Según comunicaron las autoridades sanitarias, la vacuna contra la enfermedad tiene una demanda alta. Según el RKI, la mayoría de los estados federados informaron hasta el momento de menos de cien casos, en parte incluso menos de diez. Con excepción de cuatro mujeres, todos los demás son hombres. "Los contagios en este brote, de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, se producen en primer lugar en el marco de actividades sexuales, sobre todo entre hombres que tienen contactos sexuales con otros hombres", señaló el RKI. Básicamente, añadió, cualquiera que tenga contacto corporal estrecho con un infectado puede contagiarse. Por el momento, el RKI considera que la posibilidad de que esta enfermedad se convierta en un riesgo para la población en general en Alemania es bajo. Las vacunas contra la viruela del mono, que hasta ahora solo se recomendaba en determinados grupos, llegaron a Berlín a mediados de la semana pasada. Desde el gobierno regional se habló de una muy alta demanda, pero hasta hoy martes no estaba claro cuántas personas ya fueron vacunadas. El seguimiento de vacunación recién está empezando a funcionar. Según estiman las autoridades, las alrededor de 8.000 dosis disponibles en la ciudad se agotarán rápidamente. Por eso, se dijo, será necesario que desde el Gobierno envíen más vacunas, aunque por el momento no se sabe cuándo podrían producirse más envíos. La semana pasada las cifras de casos en Berlín indicaban un leve retroceso. "Debido a las oscilaciones en las cifras de casos, sin embargo, tenemos que esperar para ver si es una tendencia estable", señalaron las autoridades sanitarias. Esta evolución puede estar vinculada con modificaciones en la manera de registrar la enfermedad o realmente reflejar un retroceso de los contagios, ya sea por una inmunidad natural que se genera lentamente o por modificaciones en los comportamientos del grupo más afectado. En la primera fase del brote aproximadamente la mitad de los afectados hasta entonces en Berlín se había contagiado en viajes, según una investigación de "Eurosurveillance". Muchos estuvieron a mediados de mayo en un evento del Orgullo gay en la isla española de Gran Canaria. A partir del 23 de mayo, el brote en la capital alemana fue creciendo. Los expertos detectaron que luego los contagios ya se dieron en Alemania y en especial en Berlín. Según la investigación, en esa ciudad hay un grupo comparativamente grande de hombres que tienen sexo con otros hombres. Berlín es además un importante punto de encuentro internacional de la comunidad LGTBI+. Según el RKI, la enfermedad es leve en la mayoría de las personas y en general se cura sola. Pero es posible que se produzcan cuadros graves, sobre todo en niños o en personas con el sistema inmunológico debilitado. De acuerdo a una publicidad del RKI y las autoridades sanitarias, el riesgo de contagio se puede reducir limitando la cantidad de parejas sexuales. También los preservativos pueden reducir el riesgo de infección, pero no impiden la transmisión a través de la piel en el caso de que haya alguna afección cutánea. Las autoridades recomiendan que quien se contagie de viruela del mono desista de tener relaciones sexuales, contacto estrecho y besarse.