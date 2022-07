Muestran que CAMC participó en licitación del litio; el Gobierno niega





20/07/2022 - 08:21:39

El Deber.- Con documentos, la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), mostró que la empresa china CAMC manejó el proceso de licitación para una contratación en Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Sin embargo, el presidente de la estatal, Carlos Ramos, salió a desmentirlo categóricamente. CAMC es la empresa china en la que Gabriela Zapata, exnovia del expresidente Evo Morales, fue gerente comercial. El 23 de mayo de 2017, ella fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, uso de bienes y servicios públicos. El 29 de noviembre de 2021, tras cinco años de reclusión, obtuvo el beneficio de libertad condicional y actualmente está libre. El juez que se la otorgó fijó como su lugar de residencia la ciudad de Cochabamba, donde supuestamente vive en un edificio de la zona norte de esa urbe, pero nunca nadie la vio, aunque este medio constató que el departamento es de su propiedad. La legisladora opositora Campero denunció que CAMC trabajó el documento base, el pliego de especificaciones técnicas y las enmiendas para la licitación de una planta de tratamiento de agua para la extracción de litio que se ha adjudicado a la empresa de Metalúrgica Carlos Caballero. Carlos Ramos Mamani salió a una conferencia de prensa y en su calidad de presidente ejecutivo de YLB aclaró que en su gestión “no existió ni existe ninguna relación contractual con la empresa CAMC”. La diputada de CC mostró que el proceso de contratación se encuentra registrado en el Sicoes. “Hubo dos procesos, el primero fue anulado y el segundo es el que se adjudicó. En el primero, que quedó descartado, presentó tres enmiendas, especificaciones que deben cumplir las empresas. YLB lo anuló arbitrariamente sin una respuesta del por qué”, explicó. El presidente de YLB, en relación con el proceso de licitación internacional de Ingeniería, Procura y Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua y Facilidades de Bombeo, enfatizó que el mismo se llevó a cabo en estricto cumplimiento del Decreto Supremo 0181, en el marco de la trasparencia y responsabilidad. “No vamos a permitir que se ponga en duda la transparencia de YLB, mucho menos de nuestro Gobierno”, dijo en alusión a la denuncia y exigió a la diputada que “presente los documentos que respalden las declaraciones realizadas”. La parlamentaria lo hizo minutos después en otra conferencia de prensa. “En el segundo proceso se presentaron tres especificaciones técnicas de CAMC, elaboradas según la necesidad del proyecto. Es una lástima que el presidente de YLB mienta tan cínicamente. Por qué no salió a contestar qué hace esta empresa china en este proceso, por qué se la adjudicó a la empresa Caballero, ¿será por que el dueño es allegado a Evo Morales?” “Pido a la población que no se deje sorprender por declaraciones malintencionadas que buscan perjudicar la industrialización para generar incertidumbre sobre este importante proceso que encara el país”, manifestó Ramos y exhortó a los políticos de oposición a no buscar engañar a la población por afanes políticos-partidarios que solo pretenden protagonismo mediático. La diputada señaló que la responsable de contratación del proceso denunció irregularidades en la contratación de la empresa. “La presidencia de YLB, el ministro de Hidrocarburos conocieron esta denuncia. Los trabajadores hicieron llegar otra denuncia al ministro de Justicia, pero no hizo nada”.