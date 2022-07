Evo admite que nacionalizó pese a advertencias de sus ministros y contrató a expertos de Argentina, España, Venezuela y Cuba





20/07/2022 - 08:02:54

El Deber.- Expertos de cuatro países -Argentina, España, Cuba y Venezuela- fueron contratados en 2006 por el naciente gobierno de Evo Morales para que asesoren en la nacionalización de los hidrocarburos ante la resistencia que había en Bolivia de parte de algunos ministros que lo acompañaban en su gestión, reveló el exjefe de Estado el 12 de julio pasado. “Hablaría horas de los debates con los ministros (sobre la nacionalización), con los técnicos, finalmente pagué a algunos expertos argentinos, algunos expertos españoles, hermanos, cubanos, venezolanos, porque con los técnicos bolivianos no podíamos avanzar, tampoco con el primer ministro de Hidrocarburos (Andrés Soliz Rada) y yo le dije a ellos, yo quiero el decreto que diga debajo del suelo y fuera del suelo ese gas debe ser de los bolivianos”, dijo Morales ante los asistentes al Instituto Patria, en Argentina, rememorando lo sucedido antes del 1 de mayo de 2006. La confesión de Morales surge en momentos en que se debate en Bolivia sobre la conveniencia de esas nacionalizaciones y los millonarios pagos que se realizaron a las empresas transnacionales por las demandas que pusieron ante instancias internacionales. Sobre ese punto, Morales también recordó que varios de sus exministros le advirtieron que las empresas podían demandar al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y recordó que en 2006 él desconocía qué era esa entidad y lo que representaba. “No estoy mencionando a los ministros que no querían nacionalizar, ¿saben que me dijeron algunos ministros?, ‘presidente Evo si nacionalizamos las transnacionales nos va a llevar ante el Ciadi, al Banco Mundial la demanda’ yo no sé qué será el Ciadi, no sabía qué era cuando decían Banco Mundial, entonces dije ¿por qué tengo que estar sometido al Banco Mundial?, entonces a un grupo de técnicos les pedí que redacten una carta que diga que nos estamos retirando del Ciadi y si hay demanda se hace en territorio nacional, no en el Banco Mundial o Estados Unidos, sencillo”, aseguró. También recordó que los técnicos que contrató para la nacionalización le precisaron que si Bolivia se quedaba con el 82% de los recursos y el 18% les daban a las empresas, estas seguían teniendo utilidades, “algunas se quedaron otras se fueron, es su derecho”, recordó.