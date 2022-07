Critican a Diego Boneta por desafinar en un karaoke: Que alguien le diga que no es Luis Miguel





19/07/2022 - 20:19:49

A unos meses desde que Netflix lanzó la última temporada de Luis Miguel: la serie y aunque Diego Boneta trabaja en proyectos diferentes, sigue siendo relacionado con El Sol de México y esta vez no fue la excepción. El actor fue duramente criticado en redes sociales por su desatinada interpretación en un karaoke. En Twitter, comenzó a circular un video donde el protagonista de El padre de la novia (2022), Pasión, amor y muerte (2021) y Alegrijes y Rebujos (2003) se encuentra junto a un grupo de personas en un boliche. En las imágenes se puede ver al artista mexicano algo desarreglado luciendo una camisa con estampado hawiano y, mientras que con una mano agarró un micrófono para interpretar la versión en inglés de A mi manera, con la otra sostiene una copa. No era raro que Boneta no causara sensación entre los presentes, quienes sin dudarlo tomaron su teléfono para grabar su inesperado encuentro con la estrella mexicana y es por ello que circulan estas imágenes en varias redes sociales. Lo cierto es que en cuanto los videos aparecieron, los usuarios criticaron a Diego Boneta por sus desafinaciones. Cabe mencionar que además de actor, el artista mexicano también ha incursionado en la industria musical, de hecho, cantó algunos éxitos de Luis Miguel para la controversial bioserie. Lo que más llamó la atención fue que las críticas se centraron en comparaciones entre el actor de telenovelas infantiles y el cantante puertoriqueño. “Se quedó con la personalidad y personaje de Luis Miguel”, “Alguien dígale a Diego Boneta que no es Luis Miguel”,“La diferencia entre un grande y un cantante promedio”, “Sin Auto-tune”, “el creyó que de verdad era Luis Miguel” y“No es Luis Miguel, así de simple”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios. Por otra parte, otros seguidores saltaron en su defensa: “Yo defiendo a Diego Boneta, andaba ped*... sí, ya se cree Luis Miguel, pero yo también si estuviera ped* me creiría luismi”. “Y qué? todos se ponen borrachos alguna vez y cantan. Estaba a gusto y eso es lo que importa”. “Déjenlo es un chico disfrutando”, escribieron. Hasta el momento, Diego Boneta no se ha pronunciado al respeto. Sin embargo, no es la primera vez que es comparado con Luis Miguel por cantar fuera de los escenarios.