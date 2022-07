Monja escandalizada interrumpe beso de dos mujeres durante sesión fotográfica: Es obra del diablo





19/07/2022 - 20:14:08

Una monja escandalizada interrumpió el beso que dos modelos se estaban dando en medio de una sesión fotográfica para una revista en la ciudad italiana de Nápoles. Las protagonistas de la escena fueron Serena de Ferrari y Kyshan Wilson, quienes revelaron el incómodo momento. Estas dos jóvenes, que trabajan en la serie ‘Mare Fuori’, hacían una performance para la revista Not Yet cuando apareció la monja y las separó en el momento del beso, mientras exclamaba sorprendida: “¿Qué están haciendo? Esto es obra del diablo”. La respuesta de las jóvenes solo fue reírse, al tiempo que la religiosa invocaba a “Jesús, María y José”. Roberta Malasia, maquilladora que participaba en el rodaje, filmaba el detrás de escena y se dio cuenta de todo: “Nos preguntó si habíamos ido a misa ese día y cuando le dijimos que no, comenzó a culpar a los jóvenes por el coronavirus”. En redes los comentarios en contra de la monja no se hicieron esperar, pues algunos lo consideran una falta de respeto y califican su comportamiento como homofóbico. Otros más conciliadores dicen que, más allá de la religión, se trata de una mujer criada en otra época y que es entendible su reacción, además de que no usó palabras ofensivas ni fue violenta.