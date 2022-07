En diseño automotriz no solo los autos adquieren formas nuevas, los volantes también





19/07/2022 - 18:20:32

A pesar de los inconvenientes que supone programar la tecnología de Inteligencia Artificial a las costumbres humanas, y el natural desarrollo de sistemas tan complejos como visualizar todo tipo de obstáculos fijos y móviles, y a partir de esa información, guiar un automóvil por una calle entre otros similares conducidos por personas, los vehículos de conducción autónoma continúan su avance en distintas instancias. Así como ya hay taxis sin conductor humano en China desde hace más de un año, y ahora algo similar está ocurriendo en California con el sistema Cruise, otros desarrollos se limitan a mejorar la asistencia a la conducción de los autos particulares, manteniendo al conductor como responsable final del mando del vehículo. El auto sin volante ni pedales es todavía una fantasía, aunque cada vez son más los diseños de autos futuristas que prescinden de ellos. En el medio hay otras ideas que mantienen la función del volante, aunque lo han dotado de formas y funciones que no tienen por finalidad darle dirección a las ruedas, sino muchas otras que tienen más que ver con confort, navegación y activación de programas asociados a la conducción como las conocidas asistencias ADAS. Así aparecieron los volante conocidos como yugo, esa especie de mando que no es un aro circular, sino un rectángulo lleno de botones, algo bastante parecido al timón de una aeronave, al joystick de una consola de juegos y de un volante de Fórmula 1. Tesla fue una de las primeras marcas en apostar por este diseño de yugo, aunque tuvo mucha resistencia por parte de los usuarios. Lo hizo en sus modelos Model S y Model X. Pero como depende del uso o del tipo de conducción que se quiera hacer, el yugo puede ser incluso más cómodo que el volante, una buena idea es crear un volante distinto, un híbrido entre uno y otro, o en todo caso, un volante que puede tomar ambas formas. Se llama Wheel X, y se trata de un volante circular que tiene empuñaduras deportivas que se pueden expandir hacia afuera para brindar una experiencia similar al yugo, y que además tiene un tablero giratorio que le brinda la opción de medidores virtuales y de estilo analógico mientras conduce. Fue creado por un diseñador chino llamado Zijie Liu, y ha ganado el premio de plata del A ‘Design Award para el año 2022. El Wheel X se puede usar en dos modos distinguidos como “Natural” y “Sport”. El primero consta de un volante suave, redondo y tradicional. Sin embargo, cuando el usuario presiona un botón, la Rueda X entra en su estado “Deportivo” y girará automáticamente la empuñadura para transformarse de una forma de “O” a una forma de “W”. Al ingresar al modo Sport, la textura en el volante también se mejora, brindando un agarre mucho mejor mientras controla y conduce su automóvil. Otro aspecto interesante del Wheel X es su tablero dinámico, que pasa de una pantalla plana retroiluminada a una más analógica. La pantalla plana se muestra como un dispositivo para ofrecer datos como velocidad y navegación. En cambio, la pantalla analógica es mucho más tradicional, con un velocímetro, un indicador de aceite y un indicador de combustible. Claramente, este modo no está pensado, al menos por ahora, solo para autos eléctricos como se podría imaginar por su visión futurista, aunque si ese fuera el caso, el marcador de combustible se podrá reemplazar fácilmente por un marcador de batería. Finalmente, la posibilidad de futuro autónomo está incluida como opción, ya que cerrando completamente el yugo, este podría simplemente quedar en el tablero como un indicador circular que se incorpore a la superficie sin sobresalir como un volante convencional, y desde allí brindar información relacionada con navegación. Su creador ha dicho que le gusta observar los problemas de la vida y solucionarlos a través del arte y el diseño. Y fue de este modo que comenzó a tener una cierta comprensión del diseño y comenzó a defender el funcionalismo de las cosas. En este volante/yugo, parece haberlo logrado.