Alemania ama a David Hasselhoff y su secreta carrera de músico rock





19/07/2022 - 13:11:03

DW.- David Hasselhoff cumplió 70 años este domingo. Aquí les ofrecemos una mirada retrospectiva a cómo su canción por la libertad en el Muro de Berlín en 1989 lo convirtió en un nombre icónico en Alemania. En las décadas de 1980 y 1990, David Hasselhoff alcanzó su punto de máxima popularidad cuando se convirtió en el rostro de exitosas series de televisión como Knight Rider y Baywatch. Pero cuando el actor era proyectado en los hogares de todo el mundo mientras resolvía crímenes con su auto de inteligencia artificial K.I.T.T., pocos sabían que Hasselhoff tenía una carrera secreta como músico de rock. Su álbum de debut lanzado en 1984, Night Rocker, tuvo ventas medianas en Estados Unidos. Sin embargo, había encabezado las listas en Austria. Similarmente popular en Alemania, el "Hoff”, como le dicen cariñosamente, pronto estuvo de gira regularmente en la región de habla alemana.



Buscando la libertad y la caída del muro Su álbum Lovin' Feelings, de 1987, llegó al top 20 tanto en Austria como en Alemania, pero fue su sencillo del año siguiente Looking for Freedom (Buscando la libertad), el que pasó semanas en el número uno y fue un éxito en toda Europa. Una versión en inglés del éxito de 1978, Auf der Straße nach Süden (En la calle hacia el sur), la canción fue escrita por el futbolista alemán convertido en compositor y productor Jack White. White pasó a producir el álbum de 1989 de Hasselhoff del mismo nombre. Tal era la popularidad deHasselhoff en Alemania que a pedido suyo se realizó un evento de promoción en la víspera del Año Nuevo de 1989 en el Muro de Berlín, el cual había caído solo unas semanas antes. Izado por una grúa sobre el muro, cantó su éxito ante aproximadamente 500.000 berlineses. Buscando la libertad se convirtió en un himno de la reunificación Alemana y le dio el impulso crítico que alimenta la carrera musical de el "Hoff” hasta el día de hoy. El "Hoff” se activa Reconocido como la estrella del escenario, la pantalla y los memes de la cultura pop, el "Hoff” llegó a los titulares por parodiar a Adolf Hitler en el escenario de Londres en 2012 y actuó en 2017 en un cortometraje autorreferencial titulado David Hasselhoff sobre su alter ego generado por IA The HoffBot The HoffBot, el cual fue escrito por inteligencia artificial. Pero también usa su poder de estrella para cuestiones políticas. Por ejemplo, se unió a las protestas contra el desarrollo de infrastructura cerca del Muro de Berlín. Después de protestar por los planes de demoler parte del muro en 2013, Hasselhoff volvió en 2019 para pedirle al entonces alcalde de Berlín, Michael Müller, que detuviera la construcción de un edificio de gran altura junto a la East Side Gallery, una sección de 1,3 kilómetros del muro cubierto de pinturas y grafitis políticos y conservado como monumento a la libertad. "No construya más edificios junto al Muro de Berlín", le pidió Hasselhoff a Müller. "Están tratando de construir un edificio monstruoso en la franja de la muerte. Eviten que se destruya el Muro de Berlín". En el Día de la Unidad Alemana de ese año, Hasselhoff realizó un concierto para celebrar el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. "¡Treinta años de libertad!" gritó, "¡ich bin ein Berliner!", agregó. La ciudad que provocó el ascenso del actor a la fama musical alberga el único Museo David Hasselhoff del mundo, que se encuentra en el sótano del Hostal Circus. Los organizadores del museo están convencidos de que Hasselhoff aceleró la reunificación de Alemania, mientras que la joya de la colección es la bufanda de teclado de piano que usó cuando actuó junto al muro en la Puerta de Brandeburgo en 1989.



Todavía festejando a los 70 Hasselhoff, que cumplió 70 años este domingo 17 de julio, sigue fuerte. Su último álbum Party Your Hasselhoff fue lanzado en septiembre pasado. E inevitablemente vino con un fuerte gancho alemán y se convirtió en el álbum de Hasselhoff con los puestos más altos en las listas en Alemania. "Seleccioné muchas de las canciones solo porque fueron éxitos en Alemania", dijo el artista a la agencia de Alemana de noticias DPA tras su lanzamiento. "Los 80 y 90 fueron grandes años en los que nos divertimos mucho", expresó. El disco incluye una versión de The Passenger de Iggy Pop, una canción inspirada en un viaje en un tren de Berlín, escrita mientras Iggy vivía en la ciudad con David Bowie a mediados de la década de 1970. Las celebraciones van a continuar. Está prevista una gran gira para el próximo año, lo que le permitirá a Hasselhoff mantener la fiesta.