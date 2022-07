Estados Unidos sancionará a los gobiernos que encarcelen a sus ciudadanos sin una causa justa





19/07/2022 - 12:49:05

Infobae.- El presidente Joe Biden abrió el martes el camino para las sanciones contra los gobiernos que encarcelan injustamente a los estadounidenses y ordenó advertencias de viaje más detalladas después de una serie de detenciones de alto perfil. Biden firmó una orden ejecutiva anunciada como la expansión del conjunto de herramientas para el gobierno de EE. UU. en lo que el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que era un esfuerzo “implacable” para liberar a los ciudadanos en el extranjero. “Cuando los estadounidenses son llevados cautivos al exterior, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar su liberación”, dijo Blinken en un comunicado. La medida se produce después de una amplia cobertura mediática de la detención en Rusia por cargos de drogas de la estrella del baloncesto Brittney Griner, cuya esposa inicialmente dijo que Biden no estaba haciendo lo suficiente. La orden ejecutiva autoriza a las agencias gubernamentales a imponer sanciones financieras o prohibiciones de viaje a funcionarios extranjeros o actores no estatales involucrados en detenciones injustas de estadounidenses. “El uso de sanciones no siempre puede ayudar a asegurar la liberación de alguien, por lo que seremos juiciosos y estratégicos en nuestro uso de esta autoridad”, dijo un funcionario estadounidense a los periodistas bajo condición de anonimato. “Pero las familias de los retenidos conocen mejor los casos de sus seres queridos, y tenemos la intención de saber de ellos, escuchar sus buenas ideas y escuchar sus recomendaciones”, dijo. El Departamento de Estado, en sus avisos de viaje para estadounidenses, también comenzará a resaltar en qué naciones existe un riesgo elevado de detención injusta. El grupo inicial de naciones que llevarán una marca “D” por riesgo de detención será China, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Rusia y Venezuela, dijo otro funcionario. Las sucesivas administraciones han hecho de la difícil situación de los prisioneros y rehenes una máxima prioridad. A pesar de las crecientes tensiones por la guerra de Ucrania, la administración Biden en abril hizo arreglos con Rusia para cambiar a Trevor Reed, un ex marine encarcelado por presuntamente atacar a la policía mientras estaba borracho, por un piloto ruso condenado por tráfico de drogas. En Irán, la administración Biden ha insistido en que no puede revivir un acuerdo nuclear languideciente sin la liberación de los estadounidenses encarcelados. Uno de ellos, Siamak Namazi, un empresario condenado por cargos que él niega de intentar derrocar al estado clerical, habló recientemente desde prisión e instó a Biden a asegurar su libertad independientemente de la diplomacia nuclear. Se sabe que al menos 11 estadounidenses están detenidos en Venezuela, aunque otros dos fueron liberados en marzo luego de un raro contacto de Estados Unidos con el dictador Nicolás Maduro, un líder izquierdista considerado ilegítimo por Washington.