Gobierno: Paro cívico en Santa Cruz generará pérdidas por $us 32 millones





18/07/2022 - 19:48:40

ABI.- El paro convocado por el Comité Cívico y la Gobernación de Santa Cruz para el próximo 25 de julio generará pérdidas para el pueblo cruceño de alrededor $us 32 millones, siendo la ciudadanía que vive al “día a día” la más perjudicada, lamentó este lunes el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. La autoridad atribuyó la responsabilidad de este hecho al gobernador, Fernando Camacho, que llamó a parar actividades en contra de la postergación del Censo 2022, lo cual, según dijo, responde a una medida “netamente” política para ocultar su pésima gestión. “Son 32 millones de dólares lo que pierde Santa Cruz por día de paro y el gobernador ha dicho que va a parar desde el día lunes. No estamos de acuerdo con aquello, él (Fernando Camacho) será responsable en caso que se den heridos en los bloqueos”, expresó Montaño en conferencia de prensa. Acotó que la autoridad cruceña tenía la oportunidad de expresar y hacer notar sus observaciones en torno al Censo ante el Consejo Nacional de Autonomías, cuyas autoridades se reunieron la pasada semana en La Paz, siendo Camacho el único ausente. “Hay que recordarle al gobernador de Santa Cruz que tenía la oportunidad de estar en La Paz para avanzar en el tema del Censo, pero no lo hizo.Él hubiera hecho notar cualquier observación ante el Consejo Nacional de Autonomías, pero no asistió. Ahora quiere perjudicar al pueblo cruceño con un paro que supone una pérdida económica de 32 millones de dólares por día”, mencionó Montaño. El ministro acusó a Camacho de estar acostumbrado a generar violencia, a gestar golpes de Estado, de lastimar y enfrentar al pueblo cruceño y boliviano, y de perjudicar su actividad cotidiana. “Ellos (Comité Cívico) emitieron un voto resolutivo y los firmantes son los que gestaron el golpe de 2019 como la Unión Juvenil Cruceñista y el Control de Rotondas, esta gente ha causado temor, ha causado el golpe; entonces toda la responsabilidad la va a tener el gobernador si es que hay un herido en los bloqueos”, acotó Lamentó que el gobernador cruceño pretenda usar el tema del Censo para tapar su pésima gestión y confundir a la población.