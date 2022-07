Modelo encontró al motoquero que la ayudó en la convulsión de su hija: Le entregué mi vida





Paula Chaves vivió un momento difícil días atrás cuando su hija, Filippa, tuvo una convulsión en el auto. La modelo circulaba sola con sus dos hijos más chicos camino al hospital cuando ocurrió esta situación que la preocupó y la llevó a pedir ayuda, momento en el que apareció Nahuel con su moto para asistirla. La conductora está reemplazando a Vero Lozano y Cortá por Lozano y, al final del programa, invitó al joven “motoquero” que le abrió paso hasta la clínica y luego la ayudó con sus hijos, de forma desinteresada. Primero, Paula relató el mal momento que vivió con su hija cuando, debido a una febrícula, hizo una convulsión en el auto mientras ella conducía. “Vi a mi hija Filippa con espuma en la boca y los ojos para atrás y empecé a gritar por la ventana”, comentó. Fue en ese momento que apareció un joven en moto quien en contramano le abrió camino para que otros vehículos la dejaran pasar y así poder llegar más rápido al hospital. “Vi tu cara de desesperación y fue como ver a mi mamá. Fue lo primero que me salió”, dijo visiblemente emocionado Nahuel. Al llegar a la clínica, Paula le entregó al joven de 18 años la llave de su camioneta y le pidió que baje a su hijo Baltazar, que estaba en el asiento trasero del vehículo. “Le entregué mi vida: mi hijo, camioneta y celular”, resaltó la modelo con lágrimas en los ojos. Y Nahuel respondió con compromiso a ese pedido, lo que llenó de emoción a la conductora que confió a ciegas en un desconocido, a quien no le podía ver la cara porque llevaba casco y mucho abrigo. Paula Chaves contó a través de sus historias de Instagram lo que le había ocurrido con su hija para alertar a otros padres. Pero también con el fin de poder hallar a la persona que fue crucial para poder llegar a tiempo con sus hijos a la clínica. “Querido motoquero súperhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo ‘mamá me dejaste en el auto con un señor con casco’. Gracias por cruzarte en nuestro camino”, escribió Paula y su pedido se viralizó a tal punto que pudo dar con el joven, ya que su mamá leyó que la modelo lo buscaba. “Gracias por cruzarte en nuestro camino NAHU @problemamio.22. Nahuel tiene 18 años. Le di a MI HIJO, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías. Vive en Don Torcuato y está buscando laburo”, escribió Paula en sus redes y renovó en televisión el pedido de ayuda para el joven. “Persona más de confianza que él no hay: un hijo, una camioneta y después le dí mi celular”, dijo para graficar que el joven es responsable para cualquier trabajo que se le presente.