Este submarino hecho de Lego y equipado con sensores láser es una pequeña obra maestra de la ingeniería





18/07/2022 - 18:29:42

Construir un barco de Lego no es algo tan raro. Construir un submarino que encima funcione como uno de verdad ya lo es un poco menos común. Eso es precisamente lo que han hecho en el canal de YouTube Brick Experiment Channel, y el resultado es realmente impresionante. Como explican en su blog, en Brick Experiment Channel no son precisamente expertos en submarinos. El canal está dedicado a construir cosas con Lego Technic, pero este proyecto en concreto va mucho más allá porque incluye una placa Arduino, un receptor de radio para el radiocontrol, sensores de presión y distancia (este último láser) y, por supuesto, un sistema de propulsión basado en la hélice de un dron. Con todo, la parte que más me impresiona es el lastre, que consiste en una jeringa médica de grandes dimensiones unida a un actuador que hace que se llene o vacíe en función de la profundidad deseada. El proyecto tampoco es nuevo. La primera versión se remonta a 2019. Desde entonces han estado mejorándola hasta llegar a la versión actual, que es capaz de sumergirse a una profundidad constante de manera automática y de recorrer el fondo de un río como si tal cosa grabándolo todo en vídeo. Si tienes curiosidad por conocer los detalles de electrónica o programación del proyecto, puedes hacerlo aquí. Si simplemente quieres maravillarte con lo ingeniosa que es la gente solo tienes que disfrutar del vídeo.