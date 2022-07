La lista completa de videojuegos para los amantes del diseño





18/07/2022 - 17:11:21

Infobae.- Así como existen fans de los juegos de aventuras, acción, fantasía o zombis, están las personas que disfrutan de experiencias un poco más relajantes con las que pueden explorar sus habilidades artísticas, esta es una lista con algunos de los videojuegos que podrían resultar muy interesantes para los amantes del diseño, las manualidades y la decoración. Diseño del hogar: Caribbean Life Tal vez no hay nada más divertido y entretenido para un aficionado del diseño que explorar un videojuego ambientado en el Caribe, en el que podrá fantasear por un rato que está decorando los espacios de su propia casa de playa en una isla privada en Colombia o amueblando el lobby de un hotel en Cancún. Sin embargo, para decorar los diferentes espacios tropicales que ofrece el juego, el usuario necesita comprar los muebles utilizando unas monedas propias de la plataforma que se ganan entrando a retos de rompecabezas con otros usuarios.



Redecor Este videojuego fue creado con modelado 3D y motiva a los usuarios a asumir duras competiciones en las que concursan entre sí por ganar el premio del mejor decorador, pues al principio de la partida les aparece un espacio en blanco listo para decorar como si fuera un lienzo, pudiendo escoger entre diferentes muebles, accesorios y colores. Una vez tengan lista la habitación que decoraron, los jugadores se enfrentan a votaciones en tiempo real donde el resto de miembros de la comunidad elegirá el mejor diseño. El ganador recibirá dinero virtual para utilizar dentro del juego y accesorios que puede continuar utilizando en el resto de partidas.



Los inquilinos Se podría decir que este es un juego de roles en el que los participantes pretenderán ser comerciantes del sector inmobiliario comprando edificios en ruinas y transformándolos para ponerlos en arriendo o la venta. Por lo anterior, los jugadores no solo tendrán que decorar espacios y diseñar viviendas u otro tipo de inmuebles, sino que también tendrán que hacer acuerdos comerciales con potenciales arrendatarios y socios. Este juego aún es muy reciente, por lo que podría presentar algunas fallas o inconvenientes, sin embargo, tras el lanzamiento oficial, se podría esperar que incluya ahora más funciones, herramientas y posibilidades en sus partidas.



Home Design 3D Esta propuesta funciona más como un software de diseño y arquitectura que como un juego en sí, pues aunque posee una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, fue creado para que las personas pudieran plantear diseños y modificaciones en sus propias propiedades o en inmuebles reales, sin necesidad de contar con grandes conocimientos de estructuras. Sin embargo, esta aplicación móvil ha gustado mucho entre los usuarios que la utilizan como un pasatiempo en el que pueden dejar volar su imaginación fabricando y diseñando mansiones y casas de ensueño.



Design Home Quienes se han decantado por este juego lo describen como una experiencia divertida y relajante. Lo interesante de esta aplicación es que para los espacios a decorar se pueden elegir muebles y accesorios que sí existen en la vida real y han sido diseñados por artistas y casas de diseño igualmente reales. Para poder obtener los muebles y accesorios necesarios para jugar, es necesario participar en retos diarios con los que se obtendrá una recompensa según el puntaje final, así mismo se pueden obtener créditos votando por los diseños que se encuentren concursando.



Los Sims Está disponible en computador, Xbox, Playstation e incluso en celulares, y no es una sorpresa en esta lista, pues desde que fue lanzada la primer versión de este juego a comienzos de los años 2000, los usuarios han tenido la oportunidad de diseñar y construir casas y otro tipo de inmuebles en los que se suponen que habitan los personajes. Y aunque el objetivo principal de este juego es la simulación de vidas, a sus usuarios les ha resultado muy entretenido jugar con las herramientas de diseño. Asimismo, la versión que mejor equipada está para este tipo de actividades es la versión de “Sims 4″.