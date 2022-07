No hay tratamiento: Ghana confirma dos casos del mortal virus de Marburgo, de la misma familia que el ébola





18/07/2022 - 16:34:55

BBC Mundo.- Ghana confirmó sus dos primeros casos del mortal virus de Marburgo, una enfermedad altamente infecciosa de la misma familia del virus que causa el ébola. Ambos pacientes murieron recientemente en un hospital en la región sur de Ashanti, informaron las autoridades de ese país. Sus muestras dieron positivo a principios de este mes y ahora fueron verificadas por un laboratorio en Senegal. Los funcionarios de salud en la nación de África occidental dicen que 98 personas están ahora en cuarentena como casos sospechosos de contacto. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que está apoyando a las autoridades sanitarias del país, elogió la rápida respuesta de Ghana. "Las autoridades sanitarias han respondido rápidamente, adelantándose a la preparación para un posible brote. Esto es bueno porque, sin una acción inmediata y decisiva, (el virus de) Marburgo puede descontrolarse fácilmente", afirmó la directora de la OMS para África, Matshidiso Moeti, en un comunicado. "La OMS está apoyando a las autoridades sanitarias sobre el terreno y, ahora que se ha declarado el brote, estamos reuniendo más recursos para la respuesta", agregó Moeti. La OMS se ha comunicado con los países vecinos de alto riesgo de Ghana y están en alerta. El virus se transmite a las personas a través de los murciélagos de la fruta.



No hay tratamiento Todavía no existe un tratamiento para la enfermedad por el virus Marburgo (EVM), pero los médicos señalan que beber mucha agua y tratar síntomas específicos mejora las posibilidades de supervivencia del paciente. El virus se transmite a las personas a través de los murciélagos de la fruta y se propaga entre humanos por medio de la transmisión de fluidos corporales. Es una enfermedad grave, a menudo mortal, con síntomas que incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, vómitos con sangre y hemorragia. Los funcionarios advierten a las personas que se mantengan alejadas de las cuevas y que cocinen completamente todos los productos cárnicos antes de consumirlos. Esta es la segunda vez que se identifica el Marburgo en África Occidental. Hubo un caso confirmado en Guinea el año pasado, pero ese brote se declaró terminado en septiembre, cinco semanas después de que se identificara el caso. En otras partes del continente, se han informado brotes previos y casos esporádicos en Angola, República Democrática del Congo, Kenia, Sudáfrica y Uganda, dice la OMS. El virus mató a más de 200 personas en Angola en 2005, el brote más mortífero registrado, según la OMS. El primer brote de Marburgo fue en Alemania en 1967, donde murieron siete personas.